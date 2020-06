Koh-Lanta : Un finaliste accusé de racisme et insulté dans une "vidéo honteuse"

En mars dernier, Karima avait décrit Pascal comme "quelqu'un de mauvais" à l'occasion d'une interview pour TV Mag, signe que leur relation était toujours tendue. Mais à l'occasion d'un live Instagram, la brunette est allée plus loin, trop loin. Alors que son interlocutrice, l'athlète olympique Gwladys Épangue, disait qu'elle avait bien aimé son rival, la jeune maman a répondu : "Mais il n'a pas gagné, ce clochard. (...) Si tu savais qui il était. C'est un manipulateur, un mec mauvais et c'est un gros raciste."

C'est Wendy, qui a également participé et même gagné Koh-Lanta Thaïlande, qui a réagi en premier ce mardi 16 juin 2020 après avoir entendu les propos de Karima à propos de son grand ami. "Des propos diffamatoires d'une aventurière envers un autre aventurier. Bravo, quelle classe !!! En attendant, c'est tout de même le seul homme à avoir remporté deux fois les poteaux. Je pense que cette aventurière a aussi oublié qu'en finale, elle a voté pour lui. Mais alors là, cerise sur le gâteau, dire que Pascal est raciste, c'est le comble !!! La jalousie et la frustration, c'est vraiment moche quand même...", a-t-elle commenté en légende d'une vidéo de la séquence, sur Instagram.

Peu de temps après, c'était au tour de Pascal de faire part de son indignation et de rappeler Karima à l'ordre. "Décidément, cette aventure rend fous les gens. Avec ce qu'il se passe actuellement dans le monde [il fait sans doute référence au meurtre de George Floyd et aux manifestations qui ont suivi, NDLR], comment une personne @karima_koh_lanta peut dire des propos de la sorte et plus grave mentir me traitant de raciste. Les insultes et propos diffamatoires sont punis par la loi. Comment une mère de famille peut parler de la sorte oubliant que moi-même j'ai des enfants et une famille. Je pourrais parler des heures, mais que dire de cette vidéo honteuse", a-t-il écrit. Il a ensuite remercié toutes les personnes qui le soutiennent et le connaissent vraiment.

Nul doute que cette affaire ne s'arrêtera pas là.