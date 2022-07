Koh Lanta : Un gagnant papa en secret, révélation bien longtemps après et confidences

Grande nouvelle, la famille Koh-Lanta s'agrandit ! En effet, un aventurier, qui était ressorti grand gagnant du célèbre jeu de survie de TF1, a goûté aux joies de la paternité. C'est au détour d'une interview pour le magazine Télé 7 Jours, actuellement en kiosques, que la belle annonce est faite. Le destin de François-David Cardonnel, qui a joué les apprentis Robinson en 2006, a changé il y a maintenant plus d'un an lors de la naissance dans le plus grand secret de son premier enfant.

Dans la nouvelle série de M6 Comme des gosses, François-David Cardonnel interprète Marco, un père qui élève seul son fils après la mort de son épouse. L'occasion de faire le parallèle avec son propre quotidien de papa. Ainsi, à la question de savoir s'il s'est reconnu dans son personnage, le comédien répond avec sincérité. "Non car je ne connais pas encore les étapes de l'école", confie-t-il. Il faut dire que son bébé n'a qu'un an ! Et à cet âge-là, les préoccupations sont bien différentes. Il est plutôt question de biberons et couches à changer que de suivi scolaire. "Au moment du tournage, je m'occupais de ma fille les nuits, ce qui m'a aidé à ne pas trop réfléchir... Mais que l'on soit parents ou non, on sait que les enfants sont une priorité", poursuit-il.

C'est la toute première fois que François-David Cardonnel, qui a également donné la réplique à Lucie Lucas dans la série à succès Clem (TF1), évoque son nouveau quotidien de papa. Il faut dire que même la grossesse de sa belle Lila Guennas, elle aussi comédienne, avait été gardée secrète. En effet, pas d'annonce sur les réseaux sociaux, ni de cliché du ventre arrondi de la belle nulle part ailleurs. Idem depuis la naissance du bébé, une petite fille dont le prénom n'a toujours pas été révélé : aucune photo ni vague image de l'enfant n'a été partagée sur Instagram, où le couple est pourtant actif. Le message est donc clair : les heureux parents souhaitent préserver leur premier enfant du monde médiatique.

Toutes nos félicitations (tardives) à François-David Cardonnel et sa belle Lila Guennas pour la naissance de leur petite fille.