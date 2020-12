Koh-Lanta, un technicien "viré sur-le-champ" : révélations d'un ex-membre de la prod'

Le magazine Society s'est intéressé à l'une des émissions les plus célèbres et à succès de TF1 : Koh-Lanta. L'occasion de découvrir quelques secrets du programme présenté par Denis Brogniart depuis 2002.

Dans Koh-Lanta, des anonymes s'envolent pour une île paradisiaque afin de vivre comme Robinson Crusoé. Ils doivent également remporter des épreuves pour avoir un peu plus de confort ou une immunité au Conseil. Les téléspectateurs peuvent ainsi suivre leurs aventures sur le camp ou lors des jeux comme s'ils y étaient. Ils en oublieraient presque qu'une grosse équipe, notamment de cadreurs, se cachent derrière pour capter chaque moment de cette belle expérience. Et pourtant, ils sont bien là !

L'équipe technique doit d'ailleurs, comme dans tous les tournages, suivre des règles. Et gare à ceux qui oseraient les enfreindre. Comme le rapportent nos confrères, les cadreurs et techniciens doivent "rester complètement invisible" pour ne pas perturber les candidats en compétition. Seuls quelques de cameramen et de journalistes sont autorisés à parler avec eux, notamment afin de recueillir leurs impressions.

Mais un jour, un technicien aurait jugé bon de ne pas suivre le règlement. Et sa sentence, a été irrévocable. "Je me souviens d'un technicien qui a parlé à une candidate, il a été viré sur-le-champ", a assuré Laurent Robert Thibierge, ex-directeur de production d'Adventure Line Productions (ALP), à Society. On imagine donc qu'il a dû s'en mordre les doigts après que la prod' a éteint son flambeau.

Toujours selon Laurent Robert Thibierge, la production fait tout pour cultiver le mystère autour de Koh-Lanta : "Tout cela est protégé comme un grand spectacle dont personne ne doit connaître les coulisses. C'est comme si vous demandiez à David Copperfield les secrets de ses tours de magie." La stratégie fonctionne car lors des diffusions, des millions de téléspectateurs sont devant leur petit écran. Vendredi 4 décembre par exemple, 6,3 millions de fans ont découvert le sacre d'Alexandra, soit 28,5 % du public.