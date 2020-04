Koh-Lanta : Un violent cyclone ravage le lieu du tournage

Triste nouvelle ce jeudi 9 avril 2020. Depuis une semaine maintenant, un violent cyclone baptisé Harold ravage l'océan Pacifique. Après être passé par les îles Salomon et Vanuatu, il frappe désormais les îles Fidji avec des vents allant jusqu'à 240 km/h, a indiqué le service météorologique national, NaDraki.

Harold est "particulièrement dangereux", selon le service météorologique, qui demande aux habitants de se réfugier dans des églises, les écoles et autres bâtiments solides. Des photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux témoignent de dégâts considérables dans les îles principales. Parmi les internautes qui ont partagé des images de cette catastrophe, il y a Frédéric. Ancien candidat de Koh-Lanta en 2019, il avait eu la chance de découvrir ce coin d'ordinaire merveilleux. Sur Twitter, il a donc exprimé son chagrin. "L'enfer au paradis... Un cyclone a frappé les Fidji, notamment à l'endroit du tournage des derniers Koh-Lanta (La Guerre des chefs et L'Île des héros). De tout coeur avec nos amis fidjiens !", a-t-il inscrit.

Après avoir fait déjà 27 morts sur sa route, le cyclone Harold devrait peu à peu perdre de sa puissance en mer au cours des prochains jours. Malheureusement, avec l'épidémie de coronavirus qui se propage peu à peu de ce côté de la planète, Kendra Gates Derousseau, directrice pour le Vanuatu de l'ONG World Vision, estime peu probable que les îles obtiennent de l'aide de sitôt. Et pour cause, toutes les frontières sont fermées à l'image d'autres pays dans le monde. Aux dernières nouvelles, les Fidji avaient recensé 15 cas de coronavirus. Tous les malades ont été placés en quarantaine avant le passage du cyclone.