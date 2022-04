Koh-Lanta : Une aventurière bientôt pacsée à sa compagne, la demande filmée en direct !

C'est une bien heureuse nouvelle qui a été partagé par une ancienne aventurière de Koh-Lanta dans la journée de samedi 9 avril 2022. La jeune femme va se pacser avec sa chérie. Il s'agit de Clo, finaliste de l'émission de survie en 2019. En story Instagram, elle a fait plus que d'annoncer son union prochaine avec Manon puisqu'elle a carrément filmé sa demande.

En effet, les internautes ont pu assister à l'adorable moment lors duquel Clo a transmis un petit papier à sa compagne à travers lequel elle lui proposait de se pacser. "Veux-tu être la femme de ma vie ? Pacsons-nous !", a-t-elle écrit dans une carte rose décorée de coeurs. Clo reconnaît que son geste était "un peu enfantin" mais cela a fonctionné car Manon a dit "oui" ! C'est ce qu'on comprend rapidement à travers la vidéo, avant que l'aventurière ne le confirme via une photo complice d'elle et sa fiancée qui l'enlace et lui offre un doux baiser. (Voir notre diaporama). Il reste encore une chose à faire à Clo, et pas des moindres : offrir une bague à sa chère et tendre. "Maintenant, il va falloir trouver la bague... Tout de suite on se sent adulte", a-t-elle écrit plus tard en story.

On peut dire que c'est grâce à Koh-Lanta que Clo a trouvé l'amour, le vrai. Et pour cause, lors de la finale en direct sur TF1, elle avait fait son coming-out. Cette annonce lui avait alors valu d'être contactée par Manon. "Après ce soir-là, mon compte Instagram a été envahi de messages. J'avais fait un gros tri parmi tous ces messages. Parmi eux il y avait celui de Manon que je connaissais déjà. Je l'ai tout de suite reconnue. En fait, on a parlé ensemble il y a cinq ans sur Facebook. À l'époque, on échangeait, car on avait une amie en commun. Je l'avais aperçue sur des snaps de cette amie-là. Manon me plaisait et je le lui avais dit. On avait juste discuté ensemble, mais on ne s'est jamais vues. Au final, elle a regardé toute la saison de Koh-Lanta sans me reconnaître", nous confiait-elle lors d'une interview à l'époque.

Rapidement, Clo s'était installée chez Manon. Ensemble, elles ont vécu le confinement, ce qui contrairement à d'autres couples n'a fait que solidifier leur relation. "Bizarrement, avec Manon, on se fâche moins que d'habitude, alors qu'on est 24h/24 ensemble ! On rigole beaucoup, je crois même que ça renforce notre couple. Je n'ai donc pas peur pour mon couple, mais pour d'autres, je pense que ça peut être déclencheur de rupture. On verra ça dans quelques semaines...", nous avait encore raconté la candidate.