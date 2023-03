Koh-Lanta : Une aventurière victime une opération qui a très mal tourné, récit de son horrible calvaire

Cassandre se fait discrète depuis sa deuxième et dernière participation à Koh-Lanta, en 2018. Aux dernières nouvelles néanmoins, la jeune femme semblait se porter pour le mieux, elle qui s'est fiancée à son chéri de longue date en 2021. Mais en réalité, dans l'intimité, Cassandre a vécu un cauchemar. Elle a décidé d'en parler pour la première fois dans la journée de mercredi 8 mars, sur son compte Instagram, démarrant par expliquer qu'il y a un an, elle a été confrontée à "quelque chose de vraiment rare et malchanceux". "J'en ai presque perdu la vue et la vie", a-t-elle ajouté.

Pour comprendre ce qui lui est arrivé, il faut en fait revenir en arrière de trois ans et demi, lorsqu'à l'époque, Cassandre a subi une opération du nez. Une opération qui s'est très mal passée et qui a davantage complexée la jolie brune. "J'ai évité de rencontrer des gens, de prendre des photos, de regarder mon reflet, évitant de parler du fait que j'avais subi une intervention chirurgicale, même si c'était plus qu'évident", a-t-elle confié. Pour y remédier, Cassandre s'est tournée vers des injections hyaluroniques censées pouvoir l'aider à recréer l'arête de son nez. "J'ai tout de suite sauté dessus. Cela m'a donné de l'espoir et ça me semblait être une option sûre pour résoudre mon problème", a-t-elle rapporté.

Comme le produit avait traversé mon cerveau, je risquais de faire une attaque cérébrale

Et le résultat fut concluant ! "J'étais à nouveau heureuse, confiante à nouveau, j'aimais à nouveau mon apparence, mais j'évitais toujours d'en parler", admet-elle. Problème, avec ce genre de pratique, il est nécessaire de faire des retouches. C'est ce qu'a donc réalisé il y a deux ans Cassandre, sans savoir que cela se révèlerait très dangereux pour elle. Elle s'en est aperçue en découvrant deux grosses taches rouges dans ses yeux. S'en est suivi d'infinis allers-retours à l'hôpital. "À ce stade, je commence à perdre la vue. Ma vision est floue, les taches grossissent", détaille l'ex-aventurière. Et de continuer : "L'acide hyaluronique avait voyagé à travers un vaisseau sanguin dans mon cerveau, altérant mon nerf optique. Le fait même que je pouvais encore voir était dû au fait que l'infirmière esthétique m'a injecté l'antidote quelques minutes après que cela se soit produit. Comme le produit avait traversé mon cerveau, je risquais de faire une attaque cérébrale."

Il aura fallu "une petite armée" de médecins pour lui venir en aide, avec succès puisque dans ce genre de cas, il est presque impossible de retrouver la vue. "Les médecins décident de réunir un panel complet, dans toute l'Australie, de chirurgiens, médecins, professeurs, etc. pour discuter de la mise en place d'un protocole qui pourrait aider les personnes dans ma situation à obtenir le même résultat que moi. À ce jour, nous croyons fermement qu'agir rapidement est ce qui m'a sauvée", estime Cassandre.