Koh-Lanta, une ex-aventurière touchée deux fois par la Covid-19 : "Cela a été fort..."

Cela faisait un petit moment que Marie n'avait pas donné de ses nouvelles ! Ce vendredi 21 mai 2021, l'ex-candidate de Koh-Lanta, l'île des héros (2020) s'est retrouvée dans les pages du quotidien belge, La Capitale Bruxelles. L'occasion de savoir comment s'était passé son confinement, elle qui est aux commandes d'une salle de sport en Belgique. En plus d'avoir été contrainte d'arrêter temporairement son activité professionnelle, Marie n'a pas été épargnée par l'épidémie de coronavirus. En effet, la jolie brune n'a non pas été touchée une fois mais deux fois par ce fléau.

"J'ai été malade deux fois. Une fois, cela a été fort. L'autre, ça a été moins fort. À un moment, je ne parvenais plus à faire un kilomètre à pied tellement que c'était dur. Mais j'ai quand même eu de la chance quand je vois que certains de nos membres ne sont plus là aujourd'hui", a-t-elle relativisé.

Désormais bien remise sur pieds, Marie n'a pas perdu de temps pour se remettre au sport. "Là je viens de terminer la Belgian Coast, un parcours de 80km à pied à la mer. J'ai continué de m'entraîner et j'ai la chance d'être l'ambassadrice de TraKKs qui me permet de m'occuper de gens pensant qu'ils ne sont pas capables de faire du sport", a-t-elle expliqué.

Autre bonne nouvelle, la maman de Lia (4 ans) va pouvoir rouvrir les portes de sa salle de fitness XXL le 9 juin prochain. En parallèle, elle a créé son association venant en aide aux chiens et à leurs propriétaires. "Elle s'appelle All Animal Rescue. J'ai toujours voulu faire cela. (...) Nous récupérons des chiens qui ont perdu leur maître décédé ou, alors, nous nous occupons de gardes d'urgence quand un propriétaire est malade, notamment du Covid", informe Marie. Et pour elle de se réjouir de ses débuts prometteurs : "En tout, on a déjà fait une quarantaine de placements et une vingtaine d'interventions."