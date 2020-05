Marie (Koh-Lanta) : Révélations sur les causes de son abandon médical

Marie n'est malheureusement pas restée longtemps dans Koh-Lanta 2020. Venue remplacer une aventurière qui a dû abandonner pour raison médicale, elle a connu le même destin. Si dans l'émission on a pu voir qu'elle avait eu de grosses douleurs à l'estomac, en vérité, son problème médical a été assez important. Plusieurs semaines après son élimination, elle choisit d'en dire plus sur les réseaux sociaux.

Mardi 12 mai 2020, sur Instagram, Marie a posté une longue vidéo dans laquelle elle évoque les violentes attaques dont sont victimes certains candidats de Koh-Lanta. Mais avant, celle qui n'a "pas encore digéré" la façon dont s'est terminée son aventure a donné des nouvelles de sa santé. "J'ai une grosse bactérie au niveau des intestins, j'ai perdu 5 kilos en très peu de jours, et surtout, j'ai eu une grosse bactérie au niveau rénal, ce qui me valait un gros traitement antibiotique. Ce n'était pas compatible avec le jeu", a-t-elle fait savoir. Le retour de Koh-Lanta n'a pas donc pas été simple pour Marie, mais elle a pu compter sur le soutien de Denis Brogniart qui a pris de ses nouvelles.

Marie a aussi révélé qu'elle devait beaucoup à Teheiura, car sans lui, elle n'aurait pas appelé le médecin de l'aventure et cela aurait pu avoir des conséquences plus graves sur sa santé. Elle explique : "Ça faisait plusieurs jours que j'étais malade, et je ne voulais rien dire. Il m'a remonté les bretelles et vraiment merci. Je pense que j'attendais de tomber les genoux à terre et ça m'aurait certainement valu plus de dégâts. Merci pour ta sagesse."

Très discrète et pas du genre à se plaindre, Marie avait ému les internautes il y a quelques semaines. Elle avait dévoilé le combat de sa fille Lia (4 ans) qui souffre d'une double dysplasie des hanches (anomalie congénitale). Elle avait révélé sur son compte Instagram que la petite avait subi une "reconstruction complète des hanches avec raccourcissement des fémurs" avec "12 semaines en plâtre de la poitrine aux chevilles, jambes écartées... et puis de longs mois de rééducation." Tout ça, "sans certitude que tout soit ok après..." La fillette va très bien aujourd'hui et elle est "plus active" que jamais.