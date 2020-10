Marie (Koh-Lanta), sa fille victime d'une anomalie congénitale : son message plein d'espoir

Au mois de mars, Marie, candidate de Koh-Lanta 2020, avait touché de nombreux internautes en évoquant le combat de sa fille. Lia (4 ans) est née avec une double dysplasie congénitale des hanches et elle a vécu des moments très difficiles. Sa maman a donné de ses nouvelles mercredi 14 octobre 2020 sur Instagram.

Regard qui perce l'objectif, bras en l'air pour montrer ses muscles... c'est avec cette photo de Lia que Marie a évoqué le rendez-vous de sa poupée à l'hôpital. "Visite annuelle à l'hôpital Saint-Luc pour ma championne. Trois ans après... et tout roule ! Tu as des hanches de feu", a déclaré l'ex-aventurière que l'on peut découvrir sur une deuxième photo avec sa fille.

Une bonne nouvelle après "une année de merde", poursuit-elle avant de rendre hommage à la force de sa fille. Heureuse et soulagée que tout aille bien, Marie s'est ensuite adressée aux parents et aux enfants qui traversent cette même épreuve, n'hésitant pas à proposer son aide : "Si vous avez un enfant qui doit se faire opérer d'une double dysplasie congénitale des hanches... je suis là, Lia l'est aussi... pour vous aidez, vous rassurer, vous donner un tas de petits trucs sympas pour adoucir tout cela..."