Koh-Lanta : Une ex-candidate a concourru pour Miss France : photo en robe de gala

Après Maud Garnier, candidate de Koh-Lanta en 2002 élue Miss Pays de Loire en 1999, laquelle est arrivée 6e dauphine du concours Miss France 2000 ; Raphaele (Koh-Lanta 2009) élue Miss Languedoc en 2000 ; Jesta Hillmann (Koh-Lanta 2016) qui a remporté l'élection de Miss Prestige Albigeois Midi-Pyrénées en 2013 ; Tiffany (Koh-Lanta 2017), candidate à Miss Île-de-France en 2016, c'est une autre aventurière qui a révélé son passé de Miss. Et elle l'avait bien caché !

Marylou Sidibé, candidate de Koh-Lanta Malaisie en 2012, a elle aussi tenté sa chance au célèbre concours. Une révélation faite en Story Instagram, huit ans plus tard ! La jeune femme a accepté de jouer au nouveau jeu tendance du réseau social, : poster des photos demandées par des internautes. Et un petit malin qui connaissait son passé lui a demandé de se dévoiler en Miss. "Comment vous savez ça ?" a-t-elle tout d'abord écrit, très surprise.

Puis, la sportive a dévoilé une photo d'elle en tenue de gala. Elle portait à l'époque une belle robe blanche, moulante avec épaule dénudée. Et comme on peut le voir, elle pose fièrement avec une écharpe. Marylou Sidibé était à l'époque deuxième dauphine de Miss Tarn-et-Garonne 2009. En fouillant dans les archives de l'époque, on apprend que c'est une dénommée Nathalie Ample, "20 ans, 1m78" au moment du concours qui a remporté "dans un grand sourire" la couronne de Miss Tarn-et-Garonne. C'est donc elle qui a représenté son département au concours Miss France 2010. Cindy Sazy était la première dauphine.

Marylou Sidibé n'a rien à regretter même si elle n'a pas remporté la couronne. Non seulement elle a participé à un des jeux de télévision les plus respectés, mais en plus elle a fondé une famille avec un beau et très célèbre footballeur : Moussa Sissoko (Coupe du monde 2014, Euro 2016). Un couple discret qui se connaît depuis de nombreuses années. Maman avec son compagnon d'une petite Maliya (2 ans), Marylou Sidibé prodigue des conseils de nutrition et de sport suivis par des milliers d'internautes.