Koh-Lanta : Une ex-candidate change radicalement de look

Catherine Brun a été révélée dans Koh-Lanta (TF1) en 2006. L'aventurière a fait son retour à l'antenne en 2011 dans Les Anges de la télé-réalité sur NRJ12. Enfin, jeudi 5 mars 2020, soit neuf ans plus tard, la candidate a participé à Incroyables Transformations, émission de relooking de M6.

C'est sa fille Aurore qui s'est présentée à Léa Djadja, Charla Carter et Nicolas Waldorf pour leur demander de l'aide. "Ma maman, c'est un personnage haut en couleur, qui aime associer les couleurs qui ne vont pas entre elles, avec des accessoires bariolés", a déclaré la jeune femme. Un look qui a surpris les experts ! Catherine Brun a poussé les portes de l'agence en pantacourt rouge, top coloré et boucles d'oreilles en forme de cochons. Les cheveux en pétard, l'ancienne star des Anges avait assorti ses ongles et son rouge à lèvres couleur rose irisé. "Je sais que je peux faire mieux, a-t-elle admis. Et comme je ne veux pas faire honte à ma famille, j'aimerais que vous m'aidiez à avoir l'air joyeux, mais sans être trop dans l'excès."

En quelques heures, Catherine Brun est passée de ce look très coloré et pas forcément adapté à sa morphologie à un look chic et classe. En plus du maquillage sobre et de la coiffure plus moderne, l'ancienne aventurière s'est dévoilée en combinaison-pantalon noire fleurie, collier beaucoup moins extravagant que ses bijoux habituels et perfecto en cuir noir. Un relooking complet qui a fait son effet. "Je me trouve vraiment jolie. Je suis nettement mieux que quand je suis arrivée !", s'est-elle exclamée. De son côté, Aurore a également été séduite : "Ça lui va trop bien, je la vois rayonnante, sublimée par sa coiffure et son maquillage. Elle est trop belle !" Un résultat bluffant qui fait l'unanimité !