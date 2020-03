Kourtney Kardashian : Son fils Mason, de retour sur TikTok malgré l'interdiction

"As-tu vu Stormi, récemment ?", lui a demandé un utilisateur à propos de sa cousine, la fille de Kylie Jenner et Travis Scott, Stormi (2 ans). Mason a répondu : "Non, à cause du coronavirus." Les Kardashian respectent les mesures de confinement et d'éloignement social édictées par les autorités face à la pandémie.

Avant ce chat en direct avec ses fans, la mère de Mason, Kourtney Kardashian, s'est également prêtée au jeu. La star de l'émission L'Incroyable Famille Kardashian a notamment expliqué que son ex-compagnon Scott Disick et elle avaient désactivé les comptes Instagram et TikTok de leur fils aîné. "Il a 10 ans !, a argumenté Kourtney. Je crois qu'il y a un âge minimal pour Instagram. Je crois que c'est 13 ans."

Effectivement, la politique d'Instagram indique : "Instagram demande d'avoir au moins 13 ans pour créer un compte (dans certaines juridictions, la limite d'âge peut être plus élevée). Les comptes de personnes de moins de 13 ans doivent clairement indiquer dans la bio que le compte est géré par un parent ou un manager."