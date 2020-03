Kourtney Kardashian : Son confinement en bikini près de sa piscine

Grâce aux réseaux sociaux, les célébrités confinées chez elle communiquent avec le reste du monde. Des millions d'internautes, aussi bien célèbres qu'anonymes, se plaignent de cette mesure, décrétée ou recommandée par les autorités contre le coronavirus. Pour d'autres, comme Kourtney Kardashian, l'isolement ressemble à des vacances au soleil. La star de télé-réalité les passe en bikini, au bord d'une piscine...

Kourtney Kardashian compte près de 90 millions de followers Instagram. Elle y a publié un diaporama de huit photos ce mardi 24 mars 2020. La bombe de 40 ans pose sur la première, vêtue d'un charmant maillot deux-pièces. Debout devant sa piscine, Kourtney profite d'un après-midi ensoleillé en confinement chez elle.

Ses enfants Mason, Penelope et Reign (10 ans, 7 ans et 5 ans, nés de sa relation avec Scott Disick), ses neveux North, Saint, Chicago et Psalm West (6, 4, 2 ans et 10 mois, les enfants de Kim Kardashian et Kanye West) et sa petite soeur Kendall Jenner, en bikini sur un transat, apparaissent également sur la série photo.