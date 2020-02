Les Kardashian : Kim et Kourtney se battent, des tensions entre les soeurs

L'Incroyable Famille Kardashian (ou Keeping up With the Kardashians) est une des émissions de télé-réalité les plus suivies de la planète. Kourtney, Kim et Khloé Kardashian en sont les héroïnes et apparaissent dans la bande-annonce électrique de la nouvelle saison. Tensions, bagarre : le ton est donné !

La 18e saison de L'Incroyable Famille Kardashian commencera le 26 mars 2020 sur E!. À un mois du début de la diffusion, la chaîne américaine a teasé ses téléspectateurs en publiant la bande-annonce. Une séquence montre Kourtney Kardashian et sa petite soeur Kim en pleine dispute et prêtes à en venir aux mains. "Tu n'as rien à dire !", assène l'aînée à sa cadette, avant de lui lancer un objet et de se pencher sur elle. Kim Kardashian se relève et lui répond : "Ne t'approche jamais de moi comme ça !"

Rendez-vous au printemps pour connaître l'origine de cette dispute. Les millions de fans de la famille Kardashian soupçonnent qu'elle fait suite à des tensions apparues à la fin de la précédente saison de L'Incroyable Famille Kardashian. Kim et Khloé Kardashian reprochaient à Kourtney de ne pas assez s'ouvrir sur sa vie sentimentale, et son manque d'implication dans la production de l'émission. Kim avait aussi menacé sa grande soeur de la virer.

Visiblement, Kim et Kourtney se sont réconciliées. Les deux bombes de 39 et 40 ans ont assisté, ensemble, au défilé Dior à Miami en décembre 2019. Elles ont également fêté le réveillon de Noël avec toute la famille Kardashian.