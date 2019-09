Koxie, Laurie Cholewa et Laetitia Fourcade en mode bootcamp

Avant de ressortir les vestes et les écharpes, les stars ont profité des ultimes températures estivales pour un événement en plein air, samedi 21 septembre, aux Invalides à Paris. Elles étaient mobilisées dans le cadre de la 2e édition du Bootcamp des Ambassadeurs.

Cette année encore, l'agence de communication Sandra and co, spécialisée dans les relations publiques, presse et événementiel, s'est mise en collaboration avec l'actrice Laetitia Fourcade pour la deuxième édition du Bootcamp des ambassadeurs. Une association avait été choisie pour être mise en lumière : Arts et Mouvements. C'est l'actrice de R.I.S Police scientifique qui en est la marraine.

Laetitia Fourcade a souhaité organiser cet événement Bootcamp autour d'un moment convivial et sportif afin d'associer les gens à la cause des femmes victimes de violences. Tous les bénéfices permettront à l'association de pérenniser et de développer des projets à destination des femmes et enfants victimes de violences. Cet événement consiste à rassembler plusieurs participants de tous âges afin de les entraîner à une préparation physique.

Sur place, on a ainsi pu voir la chanteuse et animatrice radio Koxie, Laurie Cholewa – que l'on retrouvera une nouvelle fois aux manettes du concert Leurs Voix Pour l'Espoir le 7 octobre – Anne Caillon, Samira Lachhab, Laurence Roustandjee, Aïda Touihri avec sa fille Jenna, Véronique Felzines (Présidente de Art Thérapeute), Peggy Pischedda, Marie Hanin, Cyril Benzaquen ou encore Benjamin Morgaine et sa femme Élodie, Sébastien Thoen, Pierre Mathieu, Aline Gaillot, Muriel Cousin, Ryme Wehbi, Michel Ferracci, Samira Lachhab, Dr Oren Marco, Sylvain Zarli, Elsa Wolinski, Karima Charni, Emmy Labaigs...