Koxie (Laure Cohen) : La nouvelle vie de l'interprète de "Garçon"

Koxie, de son vrai nom Laure Cohen, a été la première chanteuse à se revendiquer du "rap chic". Son titre Garçon (sorti le 20 août 2007) a été un énorme succès musical. La preuve, un an plus tard en 2008 le clip avait été visionné plus de 2 millions de fois sur Youtube.

À 42 ans, Laure est maman d'une jeune fille, Ellie, âgée de 17 ans. Désormais, elle travaille dans l'équipe du 6/9 d'NRJ avec Manu Levy. En parallèle, l'animatrice radio a créé un podcast À Table avec Jennifer Ayache (chanteuse du groupe Superbus), Justine Fraïoli, Honorine Crosnier et Sandra Sisley. Le pitch ? "Autour d'un bon dîner, des copines parlent très librement et sans aucun tabou, de leurs enfants, leurs mecs, leurs boulots, leurs galères, de leurs vies et elles abordent tous les sujets qui intéressent les nanas d'aujourd'hui ainsi que l'actualité culturelle." Laure fait actuellement la promotion de ce nouveau projet sur les réseaux sociaux.

Avec Koxie, le rap c'est chic !

Élevée à Neuilly-sur-Seine, la jolie brune prend des cours de Hip Hop et de théâtre au Cours Florent. Elle décide ensuite de partir se perfectionner aux Etats-Unis puis revient et imagine un centre de formation aux métiers du spectacle. En 1998, l'école FAME est créée. Elle en assure la direction pendant plusieurs années. Par la suite, elle fait quelques apparitions au cinéma, notamment en 2005 dans le film Les Mauvais Joueurs de Frédéric Balekdjian.

Après sa révélation en 2007 comme rappeuse "chic", Laure Cohen a été l'animatrice radio de l'émission matinale Virgin Tonic avec Camille Combal de 2014 à 2017. Avant de devenir "Koxie", elle avait déjà travaillé avec Arthur sur Fun Radio ainsi que sur Europe 2 avant de co-animer l'émission C'est quoi ce bordel ? présentée par Laurent Baffie sur Rires et Chansons. En 2011, Koxie avait tourné et réalisé la websérie Buzz-moi. Elle y expliquait avec humour (et ironie) les coulisses de son métier au moment où elle prépare la promotion et la sortie d'un album.

Côté musique, malgré un second titre Ma meilleure amie (2007) et un nouvel album Le Prince Charmant sorti en janvier 2012, le succès n'a plus été au rendez-vous. Encore incontournable, son tube Garçon a été repris par Sandra Codreanu sur Konbini en novembre 2018 façon Slam. Un tube décidément intemporel !