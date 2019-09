Kris Jenner : En pleurs, elle évoque les rumeurs d'adultère avec OJ Simpson

Kris Jenner fait l'objet d'une étonnante rumeur depuis des années : elle aurait passé une nuit d'amour et de passion avec OJ Simpson. À l'époque, c'est Robert Kardashian, son ancien mari, qui défendait la star du football américain lors de son procès pour le meurtre de sa femme. Le couple et l'ancien détenu étaient d'ailleurs très amis. Des accusations auxquelles la momager des Kardashian vient de réagir.

À lire aussi Fernando Alonso fiancé à Lara Alvarez ? L'entourage de la belle évoque la rumeur

Le 5 septembre 2019, dans le trailer de la prochaine saison de L'Incroyable Famille Kardashian, on voit Kris Jenner discuter avec sa fille Khloé de ces rumeurs. "Pour je ne sais quelle raison, ma vie est remplie de drama. Ils ont publié un article disant que j'avais couché avec OJ Simpson. Après vingt-cinq ans, je n'aurais pas imaginé que ça créerait un scandale", explique-t-elle à sa fille, pleurant à chaudes larmes derrière ses larges lunettes noires.

Déjà en juin dernier, OJ Simpson réfutait toute rumeur d'adultère avec Kris Jenner. Rappelons qu'à l'époque, elle était toujours mariée avec Robert Kardashian, père de ses filles Kim, Khloé et Kourtney. "Jamais, et j'appuie sur le jamais, de quelque manière que ce soit, je ne me suis intéressé à Kris Jenner de manière romantique ou sexuelle. Je n'ai jamais eu le moindre signe me permettant d'imaginer qu'elle s'intéressait à moi", avait confié l'ancien détenu de 71 ans, ajoutant que Robert Kardashian, décédé d'un cancer en 2003, était "comme un frère" pour lui.

Mais la rumeur ne s'arrêtait pas là. On disait également que Khloé était la fille d'OJ Simpson. "Je suis fier de Khloé, comme de toutes ses soeurs, et je sais que Robert serait fier aussi s'il était là, mais le fait est qu'elle n'est pas ma fille", avait-il rappelé. De viles rumeurs qui semblent beaucoup affecter Kris Jenner.