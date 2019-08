Kris Jenner : Son étonnante précaution pour protéger ses enfants

Kris Jenner se prépare à toute éventualité. La "momager" de toute la tribu Kardashian/Jenner met un point d'honneur à protéger sa grande famille composée de six enfants, Kourtney, Kim, Rob, Khloé, Kendall et Kylie. La femme d'affaires de 63 ans était l'invitée d'Alex Israel, artiste américain ayant une émission sur YouTube, le 21 août 2019, lorsqu'elle a expliqué comment elle pourrait veiller sur ses enfants en cas de catastrophe naturelle.

Kris Jenner se considère comme "la personne la plus prête pour un tremblement de terre", révélant avoir un "bunker" et toutes les denrées nécessaires à la survie de sa lignée au sein de son manoir de Calabasas, près de Los Angeles. "Je suis comme une scout ! Je suis la personne la plus prête à vivre un tremblement de terre que vous rencontrerez. J'ai des extincteurs et des sacs à dos remplis de provisions. J'ai des lampes torche et de l'eau, pratiquement un bunker", explique la compagne de Cory Gamble, qui a emménagé dans sa maison estimée à 10 millions de dollars en décembre 2017.

Si un tremblement de terre venait à mettre en péril la vie de ses six enfants (et de ses neuf petits-enfants), Kris Jenner assure vouloir être reconnue pour avoir été une bonne mère : "Je voudrais qu'on se souvienne de moi comme de la meilleure mère qui soit, qu'on sache que j'ai vraiment essayé d'être une super maman."

On compte sur les Kardashian pour réussir à se protéger lors d'une catastrophe naturelle, quel que soit le prix que cela leur coûterait. Lors du Camp Fire, qui a dévasté la Californie, des milliers de personnes avaient perdu tous leurs biens. Kim Kardashian avait réussi à protéger sa luxueuse maison de 60 millions de dollars en sollicitant une société de pompiers privée.

Rappelons que Kris Jenner est la manageuse de ses enfants et se réserve un pourcentage sur tout contrat signé. À 63 ans, elle est l'heureuse grand-mère de Mason (9 ans), Penelope (7 ans), Reign (4 ans), les enfants de Kourtney, North (6 ans), Saint (3 ans), Chicago (1 an et demi), Psalm (4 mois), ceux de Kim, puis Stormi (1 an et demi), la fille de Kylie, et True (1 an et demi), celle de Khloé.