Kristen Bell : Son effroyable erreur le jour de son anniversaire de mariage

Quand on aime, on ne compte pas. Et clairement, Kristen Bell a oublié de synchroniser sa montre avec celle de son époux, Dax Shepard. Le lundi 21 octobre 2019, la comédienne de 39 ans a carrément avoué qu'elle ne se souvenait pas du jour où ils s'étaient mariés et, fatalement, ne savait pas à quel moment célébrer ses noces de Chypre. "Notre famille et nos amis nous ont rappelé, la semaine dernière, que c'était nos 5 ans, raconte-t-elle sur les réseaux sociaux. En réalité, aucun de nous deux ne s'en est souvenu. C'est parce que nous célébrons notre engagement à chaque instant. Je trouve que, quand tu vis en étant reconnaissant pour chaque moment, les dates deviennent inutiles." Voilà qui devrait vous servir d'excuse si toutefois vous aviez un petit trou de mémoire.

Les plus connaisseurs d'entre vous auront compris qu'une erreur réside tout de même dans ce message, les noces de Chypre correspondant, non pas à 5 ans de mariage, mais à 6. Car oui, après avoir lu le commentaire d'un fan sur Instagram, Kristen Bell s'est rendu compte de cette petite boulette. "Oops, tu as raison, c'est 6 !", a-t-elle simplement écrit. Il faut dire que, quand on aime aveuglément, qu'importe les mois et les semaines. "Pouvoir se réveiller à côté de celui qui travaille dur, qui se bat, qui fait preuve de patience et de compréhension dans votre relation est la définition de l'amour, poursuit-elle. Je ne me souviendrai jamais de notre anniversaire, Dax, et je sais que toi non plus. Et c'est une chose de plus que j'aime chez toi." Ils se sont bien trouvés, à croire qu'ils viennent tous deux, et de Vénus, et de (Veronica) Mars