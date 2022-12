Kyan Khojandi : L'humoriste méconnaissable, un changement de look qui choque et beaucoup de mystère...

Kyan Khojandi, le célèbre créateur de la série télévisée Bref, dans laquelle il s'incarne lui-même, était l'invité de Quotidien ce mardi 6 décembre sur TMC, pour parler de son spectacle Une bonne soirée. Mais à son arrivée sur le plateau, celui qui est désormais papa avec sa chérie Christine Giua était méconnaissable, puisqu'il était doté d'une impressionnante densité capillaire, lui qui est habituellement chauve, ou presque. Un nouveau look qui n'a pas manqué de faire réagir Yann Barthès, en premier lieu. "On s'était vus il y a presque trois ans. Vous n'avez presque pas changé", a constaté, avec ironie, le présentateur, ce à quoi l'acteur de 40 ans a répondu, avec humour - un art qu'il maîtrise à merveille - : "J'ai changé de veste".

Et malgré de nouvelles tentatives de la part de Yann Barthès, afin d'obtenir davantage d'explications concernant ce changement de look surprenant, Kyan Khojandi est resté très évasif sur le sujet. S'agit-il d'une perruque, du résultat d'une greffe capillaire ? Nul ne sait. Mais ce qui laisse à croire qu'il ne s'agit pas de la deuxième option, c'est qu'il a participé à l'émission La France a un incroyable talent il y a quelques jours sur M6, et qu'il n'avait pas de cheveux. Or, il faut attendre au moins quelques semaines, voire quelques mois, avant de constater une nette repousse des cheveux lorsqu'on sort d'une telle opération/intervention.

Quoiqu'il en soit, ce détail physique n'a pas échappé aux internautes, qui étaient très surpris par ce changement de style radical, et si soudain. Le réseau social Twitter s'est notamment enflammé, propulsant le hashtag Quotidien en top tendances France.