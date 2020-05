Kylie Jenner dépensière : sa nouvelle folie immobilière à 15 millions de dollars

Kylie Jenner vient d'ajouter 2 hectares à son portefeuille immobilier. Comme nous l'apprend TMZ.com le mercredi 6 mai 2020, la milliardaire vient d'acquérir un domaine ayant appartenu auparavant à Miley Cyrus, situé au beau milieu du quartier de Hidden Hills. Il s'agit d'un terrain constructible, qu'elle aurait acheté pour 15 millions de dollars. Un record dans le quartier.

La propriété avait été achetée en 2015 par Miley Cyrus. La chanteuse américaine y avait construit un ranch et des prés pour ses chevaux. Elle avait mis les lieux en vente il y a trois ans et le nouvel acquéreur avait démoli l'édifice, sans jamais y construire de maison. Le terrain est aujourd'hui une page blanche mise à disposition de Miss Jenner, qui pourra y dessiner ses envies les plus folles.

Pour ça, on lui fait confiance. Mini maison entièrement fonctionnelle pour Stormi (2 ans), parc, balançoires, terrains de tennis et baskets... ses demeures actuelles regorgent d'excentricités. On retrouve d'ailleurs ses propriétés principales autour de Palm Springs, près de celle de sa mère Kris à Palm Desert. Ayant eu sa propre maison à l'âge de 17 ans, le parc immobilier de la soeur Kardashian est colossal.

Le 25 avril dernier, Kylie Jenner s'offrait un petit cadeau de confinement : une villa à 36,5 millions de dollars, la plus chère de son parc immobilier. 7 chambres, 14 salles de bain, 20 places de parking, 4 maisons rattachées à la propriété, un écran de cinéma extérieur, un d'intérieur et une immense piscine qui scinde la demeure en deux... une preuve ultime de démesure.

Elle avait déjà fait l'acquisition d'une maison à 13,5 millions de dollars avec son (ex ?) partenaire et père de sa fille Stormi, Travis Scott. En 2016, elle a acheté un manoir à Hidden Hills pour 12 millions de dollars ainsi qu'une propriété située juste à côté, à 5,4 millions, pour les locaux de Kylie Cosmetics.