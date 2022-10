Kylie Jenner, Kim et Khloé : A quoi ressembleraient les Kardashian sans chirurgie ? Réponse en vidéo !

Dans le monde de la téléréalité et d'Hollywood, il y a celles et ceux qui affirment autant qu'il est possible n'avoir jamais fait de chirurgie esthétique et il y a les autres comme la famille Kardashian. Si Kendall Jenner, mannequin, tient à garder la ligne et éviter les formes généreuses pour continuer à défiler sur les podiums, ses soeurs Kim, Khloé ou encore Kylie Jenner ne sont pas vraiment de ce genre. Au fil des années, les stars du petit écran se sont métamorphosées physiquement, passant à plusieurs reprises entre les mains du chirurgien de la famille.

Lèvres, pommettes, lifting, injections... La nature des interventions n'est pas toujours précisée mais les changements sont là. Si des avant-après bluffants ont déjà fait le tour de la Toile et des réseaux sociaux, des internautes australiens se sont servis de plusieurs logiciels d'intelligence artificielle pour voir à quoi ressembleraient Kim et Khloé Kardashian ainsi que Kris et Kylie Jenner si elles n'avaient pas eu recours à la médecine esthétique.