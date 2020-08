Kylie Jenner : Sans maquillage et ébouriffée au réveil, elle surprend

Toujours prête à promouvoir et à vanter les mérites de sa marque Kylie Skin, Kylie Jenner n'a pas hésité à s'afficher sans maquillage le 17 août 2020 sur son compte Instagram. Une prouesse assez rare pour être remarquée puisque la jeune femme de 23 ans ne se montre que très rarement sans makeup. Décoiffée et même légèrement ébouriffée, la maman de Stormi pose en peignoir bleu marine et affiche sans complexes sa tête au petit matin sans la moindre trace de fond de teint, de gloss ou d'éventuels faux cils.

"Avant..." écrit la chérie de Travis Scott pour teaser sa future mise en beauté et dévoiler sa peau sans maquillage. Quelques minutes plus tard, la fille deKris Jenner apparaît parfaitement pimpée et parée de l'un de ses traditionnels contourings fétiches. Bien sûr, Kylie n'hésite pas à faire, au passage, une "courte" promotion de ses produits jugés selon elles de véritables petites pépites. Le lendemain, Kylie a également annoncé une grande nouvelle à ses fans. Propriétaire de la marque Kylie Skin et Kylie Cosmetics, la jeune femme a dévoilé à ses fans que sa collection "spéciale" été allait sortir d'ici quelques jours. Alors, ce selfie "à nu" n'était -il en réalité qu'un subtil moyen d'attirer son audience avant la sortie de sa nouvelle collection ? Peut-être.

De retour en Californie après des vacances dans les Îles Turks et Caïques, Kylie a pu retrouver tout le confort de son immense propriété. En story, la jeune femme a d'ailleurs dévoilé sa première soirée NBA avec sa précieuse petite Stormi.