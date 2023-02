L'Agence (TMC) : Un des fils Kretz fiancé ! Sa demande dans un décor de rêve et photo de la belle bague

Dans les précédents épisodes de L'Agence, tournés avant l'été 2022, Louis Kretz avait fait part à ses frères et son père de son désir de demander en mariage Adriana. "J'avoue que depuis quelques mois ça me trotte dans la tête et la petite anecdote, c'est qu'on a participé à deux mariages et les deux fois elle a reçu le bouquet ! Ca c'est un signe", a-t-il confié dans l'émission. "Maintenant, il faut trouver le bon moment et le bon endroit", ajoutait-il.

Plus tard, il partait à la recherche de la parfaite bague de fiançailles, accompagné de sa grand-mère Majoe. Et tout porte à croire que Louis a fait un sans faute puisqu'Adriana lui a donc dit "oui", au Brésil lors de leurs vacances.