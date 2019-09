L'amour est dans le pré 2019 : Charles-Henri planté, Yves a sa favorite

Lors de ce nouveau prime de L'amour est dans le pré 2019, ce sont les candidats aux prénoms composés qui sont mis à l'honneur, Sophie-Élodie, Charles-Henri et Jean-Michel et Yves. Tous ont rencontré leurs prétendants et ont choisi qui continue l'aventure avec eux.

Charles-Henri planté par une prétendante

L'éleveur de vaches à lait et céréalier de 36 ans a reçu douze lettres et a invité sept prétendantes au speed dating. Il rencontre tout d'abord Sandrine, une éleveuse de chèvres de 37 ans et maman d'une petite fille de 11 ans. Son courrier avait beaucoup touché Charles-Henri, car elle se confiait sur son combat contre le cancer du sein. "Cette fille-là mérite d'être heureuse", avait-il déclaré. Lors du speed dating, le courant passe très vite entre eux et il y a beaucoup d'émotion. L'éleveur est admiratif de voir cette femme si positive et si pleine de vie et pour lui c'est une évidence, elle doit venir à la ferme.

C'est ensuite au tour de Stéphanie, commerciale de 39 ans qui est d'origine suisse, de faire son entrée. Son caractère cash plaît à l'agriculteur qui souhaite l'inviter chez elle. C'est alors que Bérengère, le grand coup de coeur de Charles-Henri (et la femme qui lui plaît le plus physiquement), arrive. Son côté très calme et l'impression qu'elle donne d'être très attachée à son quotidien le refroidit un peu. Elle est tout de même invitée chez lui. Mais coup de théâtre, elle choisit finalement de se retirer de l'aventure.

Sandrine est la première à arriver chez Charles-Henri. Si elle a apprécié que Charles-Henri passe outre ses peurs concernant son cancer, elle craint qu'il n'ait pas vraiment pris conscience qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants. À peine garée, elle met les choses au clair.

Yves a déjà une préférence

Yves (56 ans) n'est autre que le frère de Gégé, qui a participé au programme l'année dernière et qui est aujourd'hui pacsé à Anne-Marie. Il n'était pas très emballé par son courrier. Il rencontre tout de même trois prétendantes : Marie-Rose, Lucienne et Isabelle. L'éleveur de vaches et de brebis dans le Limousin bouillonne de questions face à Marie-Rose qui a été très secrète dans sa lettre. Mais lors du speed dating, elle s'avère très bavarde. Ça parle dancing, musique des années 1980... bref, le courant passe. Elle fait même des confidences sur ses parents décédés et ils ne sont pas loin de pleurer tous les deux. Yves est soufflé par cette rencontre et invite tout naturellement Marie-Rose chez lui. C'est également le cas de Lucienne.

Une semaine plus tard, il est l'heure pour les prétendantes de le retrouver dans sa ferme. Lucienne débarque en premier et a le droit à une sacrée confidence : Yves lui lance discrètement qu'elle lui plaît plus que Marie-Rose.

Choix facile pour Sophie-Élodie et Jean-Michel

Sophie-Élodie (36 ans) a convié huit soupirants à la rencontrer. La maraîchère du Calvados a un bon feeling avec Vincent (34 ans), paysagiste qui avait rédigé pas moins de douze pages pour elle. Ils rient beaucoup ensemble et la jeune femme semble bien plus détendue avec lui qu'avec d'autres candidats. Olivier (38 ans) qui a su comme elle se relever après des épreuves de la vie lui fait aussi de l'effet. Elle l'apprécie notamment pour son "humour, son grain de folie et sa grande force intérieure".

Jean-Michel (53 ans), ouvrier agricole dans l'Aube et papa de quatre filles, avait beaucoup apprécié les photos de Christine et il n'est pas déçu de son échange avec elle. Il apprend qu'elle a trois enfants et trois petits-enfants et découvre qu'elle ne vit pas très loin de chez lui. Le courant passe très bien et ils se disent très rapidement qu'ils se plaisent mutuellement. D'ailleurs, il lui annonce même qu'elle peut préparer ses bottes pour venir chez lui, et ce avant même de rencontrer d'autres candidates. La pétillante et très naturelle Isabelle est aussi invitée.