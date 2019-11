L'amour est dans le pré 2019 : Sandrine seule, Maud prête à vivre chez Laurent

Dans ce nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2019, Sandrine, Yves, François le Bourguignon, Laurent, Jean-Michel et Didier, vivent de nouvelles heures avec leurs prétendants et prétendantes. Pour certains, c'est l'heure des adieux, pour d'autres des premiers jours hors de la ferme.

Didier et Isabelle très amoureux

En vingt-quatre heures, Isabelle a bouleversé Didier et ils n'ont attendu que vingt-quatre heures pour se retrouver chez la prétendante. Au détour d'une promenade sur un chemin escarpé, ils se donnent la main. Il faut croire qu'en quelques heures les choses ont beaucoup avancé entre eux ! Mais voilà, les habitudes de célibataire de chacun ne sont pas toujours synonymes d'entente. "J'ai l'habitude de vivre seule en fait, de m'organiser seule. Les radis ça ne s'épluche pas [elle fait référence au repas lors duquel Didier ne comprenait pas pourquoi les radis n'étaient pas épluchés, NDLR]... J'avais envie de l'exploser à un moment. Je n'ai plus l'habitude d'avoir quelqu'un dans mes pattes. C'est juste mon intolérance parfaite qui fait que ça resurgit. Je me dis que si ça continue comme ça je vais laisser tomber", déclare Isabelle.

Le soir venu, le duo se rend au restaurant et le fantasque Didier tente de faire entrer Isabelle en la portant dans les bras ! Après un sacré fou rire, Isabelle se confie et fait part du fait qu'elle a peur d'ouvrir son coeur et se tromper. Didier la rassure, ils vont prendre le temps de se revoir régulièrement. "Même si tout parait évident, je savais pas que tu épluchais les radis", lance-t-elle avec humour. "Je suis morte de trouille d'être vraiment accro et que ça ne marche pas", continue-t-elle. Le lendemain quand le couple se quitte il semble évident que leur seul désir est de se revoir. A la caméra, Didier confie être fou d'Isabelle et avoir même du mal à parler d'elle. On les retrouvera prochainement lors de leur voyage en amoureux en Irlande.

Sandrine seule

Sandrine, éleveuse de chiens dans les Bouches-du-Rhône de 34 ans, vit un sacré virement de situation. Yannick lui fait part d'une décision inattendue : il s'en va. Elle lui explique alors que parmi ses trois prétendants, il est celui qui correspond le plus à son style d'homme. Il lui avoue être bloqué par la présence des autres et l'invite à la rejoindre chez lui. Sandrine admet qu'avec lui il y a un eu "un rendez-vous manqué" et son invitation la chamboule beaucoup. C'est ensuite Lionel qui s'ouvre à elle et lui fait une déclaration d'amour, persuadé que le départ de Yannick l'avantage. Sans aucun détour, il lui lance qu'il souhaite qu'elle soit sa copine, voire sa femme. Il conclut en disant que si elle ne le choisit pas? il ne faut pas qu'elle choisisse un des deux autres car LUI s'est battu et mérite d'aller plus loin. Il quitte même la pièce, en larmes, car il a peur qu'elle ne souhaite pas mieux le connaître.

C'est ensuite Sandrine qui craque à cause de cette matinée compliquée. C'est alors que Julien débarque. Il apprend que Sandrine le voit comme un ami et décide de partir tout de suite. Lionel jubile d'être seul avec Sandrine et se projette déjà avec elle... mais pas elle ! Elle lui fait comprendre qu'elle aimerait qu'il parte pour qu'elle profite de ses enfants. Mais Lionel reste positif et pense qu'entre eux l'histoire va se poursuivre.

Laurent vit un rêve

Deux semaines après leurs émouvants au revoir, Laurent, éleveur de 40 ans de vaches et de brebis allaitantes en Bourgogne-Franche-Comté, et Maud se retrouvent. Et on apprend qu'entre temps Maud a rencontré les enfants de Laurent. Ils ont bien avancé hors caméra ! Après la découverte du lieu de vie de sa douce (avec plusieurs heures de retard après avoir fait fausse route), Laurent apprend que Maud lui a préparé une belle surprise : ce n'est pas chez elle qu'ils dormiront le soir venu. Avant de découvrir le lieu de leur intimité nocturne, place à la visite de la citadelle de Belfort. C'est ensuite dans une cabine dans les arbres que le couple va passer la nuit. C'est à six mètres du plancher qu'il vont dormir. Mais avant, l'heure de la rencontre avec les proches de Maud sonne. Laurent est content et vante les mérites d'agricultrice de sa douce.

Après une nuit passée dans la nature, le couple se fait de nouvelles déclarations d'amour avant de se réchauffer dans un bain bouillant. La journée se poursuit, Laurent dit "je t'aime" à Maud qui lui répond la même chose et ils imaginent que d'ici l'hiver, elle viendra vivre avec lui !

Yves et Lucienne in love

En ce dernier jour avant le départ de Lucienne, Yves, qui n'est autre que le frère de Gégé, et sa prétendante pensent à vite se retrouver mais leurs emplois du temps sont très remplis et il semble qu'ils ne pourront pas se revoir avant un mois. Au moment de faire sa valise, Lucienne fond en larmes et les au revoir sont emprunts d'émotion et de baisers. "Lucienne m'apporte que du bonheur. Mon coeur je le sens revivre. Je ne le sentais plus battre mon coeur. Franchement je suis amoureux", lance-t-il face à la caméra.

François le Bourguignon enfin sans Lisa

A l'aube du cinquième jour à la ferme, François, producteur de lait et de fromage de 45 ans, et Catherine sont plus proches que jamais et multiplient les baisers. Lisa est toujours là mais elle prend ENFIN la décision de les laisser tous les deux. Elle estime qu'elle n'a plus sa place (il était temps). Face à la caméra elle confie qu'elle a vraiment passé un bon moment à leurs côtés et qu'elle est triste de rentrer chez elle où personne ne l'attend. "Je suis très heureuse d'avoir écrit, il était impossible de ne pas écrire vu ce que je ressentais. Je ne m'en serais jamais cru capable mais je l'ai fait en j'en suis très heureuse (...) Je suis amoureuse, j'ai jamais ressenti ce que je ressens là", déclare-t-elle.

L'heure du départ a sonné pour le couple et il est prévu qu'ils se retrouvent chez Catherine pour que François rencontre notamment son fils. Sur le quai de la gare, l'émotion est grande et les baisers nombreux au moment des adieux.

Jean-Michel et Christine, les prolongations

Yves (53 ans), ouvrier agricole dans l'Aube et papa de quatre filles, et Christine sont toujours aussi amoureux et ne cessent d'avoir des fous rires grâce aux allusions coquines de Jean-Michel. Leur entente est si bonne et leur envie d'être à deux si grande que Christine a choisi de rester un jour de plus aux côtés de son amoureux.