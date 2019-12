L'amour est dans le pré 2019 : Sophie-Elodie, en larmes, garde espoir

Sophie-Élodie, la maraîchère du Calvados de 35 ans de L'amour est dans le pré 2019, a ému beaucoup de téléspectateurs avec son histoire. Il y a quelques années, la pétillante jeune femme a fait un AVC alors qu'elle était au volant. Lors de sa convalescence, les médecins lui ont diagnostiqué une maladie orpheline très rare qui entraîne des crises de migraines atroces, assorties de paralysies faciales. Deux hommes, touchés par ce vécu et la positivité de la jeune femme, lui ont écrit.

Il s'agit d'Olivier, un agent de maintenance originaire du Nord de 38 ans, et de Vincent, un paysagiste du Tarn âgé de 34 ans. Malheureusement, la séduction n'était pas au rendez-vous, Sophie-Elodie a fini seule.

Depuis ce tournage, Sophie-Elodie est toujours un coeur à prendre. Si elle n'a construit une relation amoureuse avec son chouchou Vincent, elle a néanmoins gardé contact avec lui. "Je n'ai pas trouvé l'amour mais tout le monde a le droit à sa deuxième chance", déclare-t-elle en larmes. Elle croit encore aujourd'hui en l'amour avec un grand A et "n'a jamais cessé d'y croire".

On apprend lors du bilan que Bernadette, Sandrine et elle sont parties ensemble en croisière afin de se remettre de leurs déceptions. Elles ont partagé la même cabine ce qui leur a permis de créer des liens d'amitié. Bref, les filles se sont éclatées entre femmes et tant pis pour leurs prétendants !

Comme l'a révélé le magazine Public, elle a aussi ouvert une cagnotte en ligne afin de récolter suffisamment de fonds pour mener à bien son nouveau projet : l'implantation d'un distributeur automatique de légumes pour rendre ses produits accessibles.