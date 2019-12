Sophie-Élodie (L'amour est dans le pré) : son appel à l'aide pour sa ferme

Lors de la quatorzième saison de L'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont fait la rencontre de Sophie-Élodie, une agricultrice pétillante de 36 ans originaire de Normandie. Décidée à trouver l'amour, elle donnait leur chance à Olivier et Vincent mais repartait finalement bredouille en cours d'aventure le 28 octobre dernier. Depuis, Sophie-Élodie a repris le cours de sa vie au sein de sa ferme et la belle blonde victime d'un AVC en 2008 se consacre aujourd'hui plus que jamais à étendre son exploitation. Et pour cela, elle a besoin d'aide.

Comme l'ont repéré nos confrères de Public, Sophie-Élodie a ouvert une cagnotte en ligne afin de récolter suffisamment de fonds pour mener à bien son projet. Son but : rendre ses produits accessibles "à toute heure et en toute saison pour savourer un maraîchage de bien-être, éthique et local", comme elle l'indique. L'objectif est d'atteindre 50 000 euros, une somme conséquente, ce dont l'intéressée a bien conscience. C'est pour cela qu'elle espère dans un premier temps atteindre 15 000 euros "pour démarrer les travaux de terrassement en vue de l'implantation du distributeur automatique de légumes ainsi que pour commencer à couvrir la construction de l'abri qui accueillera le distributeur".

Selon l'avancée de la collecte, Sophie-Élodie se lancera dans la réalisation d'une "rampe d'accès handicapés, pour faciliter l'accessibilité à tous les clients" et entreprendra "l'aménagement du point de retrait 'DRIVE', ainsi que la colonne de paiement en carte bleue". Une option bien pensée qui permettra aux consommateurs de récupérer rapidement leurs commandes de légumes frais et sains. A ce jour, la cagnotte acquise s'élève à plus de 1 500 euros.