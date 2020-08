L'amour est dans le pré 2020 : Les grandes nouveautés de la saison 15

Le 9 mars dernier, les téléspectateurs ont pu découvrir les treize nouveaux agriculteurs qui ont tenté leur chance dans la saison 15 de L'amour est dans le pré. Malgré le gros retard pris en raison du Covid-19 et du confinement, les tournages des speed-datings et des séjours à la ferme ont bien été bouclés. Ce mercredi 19 août 2020, la présentatrice phare, Karine Le Marchand, en a dit plus sur ce qui est à prévoir à l'occasion de la conférence de presse. Et les fans de l'émission champêtre de M6 risquent d'être surpris !

Des speed-datings repensés

En effet, tout change cette année dans L'amour est dans le pré, à commencer par l'ouverture des courriers. D'ordinaire, Karine Le Marchand retrouve tous les agriculteurs à ce moment crucial de l'aventure, lesquels sont réunis pour découvrir les lettres de leurs prétendants et prétendantes. Et bien, c'est désormais fini ! La saison débutera directement sur les fameux speed-datings. Et les candidats en mal d'amour découvriront seuls depuis chez eux leur courrier, ce qui sera également montré en forme de flashback. "Il y avait toujours des agriculteurs qui, quand ils avaient fini de lire leurs courriers, venaient mettre leur grain de sel, déconcentraient les autres. C'était pénible parce que les personnalités fortes influençaient les personnalités influençables alors qu'il s'agit de l'amour de leur vie. Or, s'ils avaient eu tout le temps qu'ils voulaient et sans avoir aucune influence quelconque, peut-être qu'ils auraient choisi d'autres personnes sur d'autres critères. Certes, ça fait des séquences moins drôles, moins émouvantes, qui ne prennent pas beaucoup de place dans le montage, mais, au final, les participants auront choisi de rencontrer qui ils avaient envie", a justifié ce choix Karine Le Marchand.

Karine Le Marchand sort de l'ombre

Qui plus est, celle-ci assistera pour la première fois aux rencontres entre agriculteurs et prétendants depuis une pièce à part, dans laquelle elle commentera leurs faits et gestes. Un véritable point fort pour la productrice Déborah Huet. "Karine faisait toujours Docteur Love dans l'ombre. On ne la voyait pas suffisamment." Elle pourra ainsi rencontrer les prétendants et prétendantes dès le début de l'aventure et pourra conseiller les agriculteurs en marge de leurs rendez-vous. Un renouveau très rafraîchissant !

Un agriculteur obtient une seconde chance

En outre, l'équipe de L'amour est dans le pré s'est accordée quelques libertés comme en acceptant de traiter une lettre sur le tard. "En cours de tournage de la saison, on a eu un agriculteur pour qui ça ne se passait pas super bien avec ses prétendantes. Et on a reçu un courrier qui nous a semblé tellement fort, une évidence par rapport à lui, qu'on a monté un nouveau tournage pour lui présenter cette personne. On ne voulait pas qu'il attende le bilan", a-t-on appris.

Pour l'heure, aucune date précise de diffusion n'a été annoncée mais Karine Le Marchand avait évoqué le mois de septembre en juillet dernier...