L'amour est dans le pré 2021 : Un agriculteur touchant abandonne l'aventure

Coup de théâtre côté casting de L'amour est dans le pré 2021. L'un des agriculteurs a pris la décision de quitter l'aventure comme l'ont rapporté nos confrères de Télé Loisirs, mercredi 7 juillet.

Ils devaient être douze à participer à la saison 16 de L'amour est dans le pré, diffusée prochainement sur M6. Neuf hommes et trois femmes en mal d'amour espéraient trouver leur âme soeur grâce au programme, à l'instar de Pierre et Frédérique (saison 7 en 2012), Maud et Laurent (saison 14 en 2019) ou encore Jérôme et Lucile (saison 15 en 2020) qui attendent un heureux événement. Mais surprise, ils ne seront finalement plus que onze comme l'a dévoilé M6 lors de la conférence de presse de leur émission phare.

Alors qu'il avait bel et bien tourné son portrait, diffusé en février dernier, Hervé le moustachu a préféré abandonner l'aventure. La raison n'a pas été dévoilée. Peut-être a-t-il trouvé le bonheur entre-temps. Pour rappel, l'éleveur de porcs et céréalier de 58 ans était décrit comme un homme facile, sympa, un brin franchouillard, sincère, rigolo et gentil. Sportif, il pratique le basket, le handball, le volley et la pétanque. Il n'a connu qu'une histoire d'amour de trente ans dont sont nés ses deux enfants de 29 et 22 ans. Son idéal féminin était une femme rigolote, joyeuse, positive et avec du caractère.

Le public pourra tout de même retrouver Valentin, Nathalie ou encore Vincent le Provençal. Tous ont déjà tourné leur speed-dating, sous le regard de Karine Le Marchand. Selon Télé Loisirs, les coups de coeur et même un coup de foudre seront au rendez-vous. Cette nouvelle édition s'annonce donc très prometteuse.