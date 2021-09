L'amour est dans le pré 2021 : Vanessa très entreprenante avec Hervé, sa mère cash sur les prétendantes

Les téléspectateurs de M6 ont retrouvé Hervé lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 diffusé le 20 septembre. Le séjour à la ferme avait déjà débuté pour ses deux prétendantes Vanessa (aide à domicile) et Stéphanie (aide-soignante de 39 ans). Prêtes à tout pour marquer leur territoire, les deux femmes n'avaient pas hésité à se lancer de nombreuses piques. Et dans l'épisode du jour, elles ont passé une grande étape : la rencontre avec les parents.

Pour la première fois de sa vie, l'éleveur de vaches laitières de 43 ans a présenté des femmes à ses parents Bernadette et Simon. Elles ont vite été cuisinées par le couple marié depuis cinquante ans. Métiers, les qualités de leur fils... les questions étaient nombreuses. "Elles ne sont pas laides. Elles sont normales. Après ce n'est pas la beauté qui fait tout non plus. Je serai bien contente s'il avait quelqu'un", a confié Bernadette avec son franc-parler. Et de préciser que selon elle, Stéphanie serait bien mieux avec Hervé car elle est fille d'agriculteur et est plus réservée contrairement à Vanessa qui ne connaît pas cette vie et qui est plus entreprenante. Elle a en effet enchaîné les allusions un peu coquines.

Chacune a ensuite fait un tour en quad avec Hervé. Stéphanie était la première à monter sur le véhicule. "C'est long. Qu'il la jette dans la rivière et on en parle plus", a plaisanté Vanessa qui n'en pouvait plus d'attendre. Pendant ce temps, sa rivale vivait un "moment magique" et avait l'impression qu'elle avait marqué des points.

Est ensuite venu le temps pour Vanessa de passer un moment privilégié avec Hervé. Et elle a été touchée de voir que l'agriculteur l'avait bien cernée. Pendant ce temps, sa rivale craignait qu'elle ne se rapproche trop de lui. Et elle ne se trompait pas car elle en a profité pour bien se cramponner et aussi lui réchauffer les mains. Des initiatives appréciées.