L'amour est dans le pré : Bernadette n'est plus en couple avec André

Lundi 9 décembre, M6 diffusera la seconde partie du bilan de L'amour est dans le pré 2019. Les téléspectateurs découvriront ce qu'il s'est passé après le tournage pour Maud et Laurent, Sandrine, Charles-Henri, Sophie, Robert et François le Vendéen. Mais pour les plus curieux, le magazine Public du 6 décembre a donné des indications sur de nombreux agriculteurs de cette saison.

Concernant Dédette, nos confrères expliquent qu'entre André et elle, c'est terminé. L'ouvrière agricole de 57 ans n'aurait finalement rien vu de plus qu'une belle amitié avec le fou de moto et aurait donc pris la décision de mettre un terme à leur histoire à deux.

Bernadette est une femme de caractère et l'a prouvé tout au long de son aventure L'amour est dans le pré 2019. Elle savait ce qu'elle voulait, mais également ce qu'elle refusait chez un homme. Elle avait donc bien pris le temps de sélectionner les deux prétendants qui viendraient chez elle. Son choix s'était finalement porté vers Lionel et André. Mais, au lieu de la séduire, les deux hommes passaient leur temps à se taquiner, au grand désespoir de la Ch'ti. Elle les a donc bien vite remis en place afin de leur rappeler pour quelle raison ils étaient venus sur son exploitation.

Finalement, Bernadette s'était trouvé plus d'atomes crochus avec André. Après avoir recadré Lionel, car elle ne supportait plus son comportement, elle lui avait demandé de quitter l'aventure afin de passer du temps en tête-à-tête avec celui qui la faisait davantage vibrer. Si cela semblait bien parti entre Dédé et Dédette, leur couple n'a malheureusement pas tenu.