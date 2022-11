L'amour est dans le pré : Déshabillée en public, cheveux coupés, une prétendante a vécu l'enfer

"La beauté ça ne se mange pas en salade déjà. Et je n'ai pas forcément envie qu'on me juge sur l'aspect jolie. Je n'ai pas toujours été la fille un peu superficielle. D'ailleurs je ne le suis toujours pas, c'est toujours un aspect que je donne. Avant j'avais 30 kilos de plus, donc forcément l'amour-propre ce n'était pas la même chose. Et si je n'ai pas trouvé, c'est que je ne devais pas trouver. Je fais confiance au destin", avait révélé Noemie, compagne de Guillaume dans L'amour est dans le pré.

Un changement physique qui lui a permis de gagner en confiance ce qui n'a pas été évident pour la jeune femme puisqu'elle a subi des violences et humiliations à l'école. Dans la première partie du bilan de L'amour est dans le pré, déjà visible sur Salto et diffusé lundi 7 novembre sur M6, la belle Ch'ti s'est confiée sur le harcèlement scolaire qu'elle a subi. "On m'a déshabillée dans la cour de récré, on m'a coupé les cheveux", a-t-elle lancé face à l'animatrice hallucinée. Et de poursuivre : "Ça a été à un tel point que je ne voulais plus aller à l'école. Ma mère s'est donnée du mal pour changer d'école, pour que ça se passe mieux.".

Si Noemie "commence à s'accepter petit à petit", elle est surtout heureuse de voir que sa relation fonctionne avec son agriculteur. Néanmoins, lors du bilan, elle a fait le choix de le mettre en garde et ses propos lui ont valu les applaudissements de Karine Le Marchand. "J'accepte le fait que ça lui prenne plus de temps pour exprimer les choses et pour pouvoir comprendre ses sentiments mais après il faut qu'il verbalise, je ne pourrais pas toujours être dans le don sans recevoir. S'il prend toute mon énergie et que moi je me retrouve à toujours attendre quelque chose, ce n'est pas sain", a-t-elle déclaré.

Guillaume qui a du mal à exprimer ses sentiments est donc prévenu. Et gare à lui, si encore une fois, il oublie par exemple la date d'anniversaire de sa compagne. Cette grosse bourde avait mis à mal son couple mais elle lui avait pardonné. Pas sûre qu'elle soit aussi indulgente une autre fois...