L'Amour est dans le pré : Deux prétendants d'un candidat finissent en couple

Un candidat de L'amour est dans le pré a joué de malchance durant l'aventure. Chez nos voisins belges, la saison 13 de l'émission, diffusée le dimanche sur RTL-TVI a été riche en rebondissements. En effet, un agriculteur qui recherchait l'amour, Nicolas le Luxembourgeois, s'est retrouvé seul alors qu'il attendait l'arrivée de ses prétendants, qui se sont mis en couple.

A Sandrine Dans, l'animatrice, les deux jeunes gens, Rémy et Sébastien, ont raconté leur drôle d'histoire. "Nous avons eu un coup de foudre. On a passé la journée avec tout le monde au speed dating. On a vu Nicolas que cinq minutes, quelque part c'était très court", a expliqué Sébastien à la présentatrice.

Avant de poursuivre : "Nous, on a beaucoup discuté, on partage les mêmes passions, l'élevage, les chevaux, le sport. En une journée, c'est quand même long. On apprend à se découvrir, à se connaître. Rémy m'a contacté après le speed dating lorsque j'étais à l'hôtel et puis voilà. (...) C'était difficile pour nous parce qu'on lui souhaite quand même tout le meilleur. On lui souhaite ce qu'on a vécu nous", a conclu Sébastien.

Quant au pauvre Nicolas, il a partagé son envie sur ce retournement de situation inédit. Mais à la surprise générale, l'agriculteur de 38 ans a pris la nouvelle avec philosophie : "L'amour, ça ne se contrôle pas. S'ils sont heureux, tant mieux pour eux !" Nicolas a été inscrit à l'émission par un ami, David, qui a participé à L'amour est dans le pré en 2019, selon SudInfo. Suite à ses speed dating, l'éleveur de chevaux n'accueillera donc qu'un seul prétendant chez lui, et non trois.