L'amour est dans le pré : La mère des enfants d'un agriculteur a tenté de se suicider

Surprise lundi 18 octobre 2021, dans l'émission de Sud Radio C'est votre avenir, présentée par Trina Mac-Dinh et le médium Alexandre Delovane. Un agriculteur de L'amour est dans le pré (M6) a fait part de sa détresse.

La présentatrice a annoncé que le premier intervenant était un ancien candidat de l'émission présentée par Karine Le Marchand. Par souci d'anonymat, ils ont donc pris la décision de l'appeler Laurent comme l'a annoncé Trina Mac-Dinh. Très vite, elle a demandé à l'homme en question pour quelle raison il avait souhaité faire appel aux services d'Alexandre Delovane. L'agriculteur, à la tête d'un élevage de brebis, a confié que cela n'allait "pas fort dans tous les domaines". "C'est un peu compliqué. Je suis en train de devoir prendre des décisions mais je ne sais pas trop comment les prendre...", a-t-il tout d'abord confié. Il a ensuite expliqué que son associé ne savait pas du tout mener "le bateau", à savoir le travail sur l'exploitation. "Un gros problème" qui va le pousser à se "débarrasser de lui".

L'homme rebaptisé Laurent a en plus l'impression d'être arrivé au bout de ce qu'il savait faire. "Je n'ai plus la motivation à élever des animaux pour les manger derrière", a-t-il précisé. Comme si cela ne suffisait pas, la maman de ses deux enfants a tenté de se suicider. "C'était assez compliqué. Je me suis retrouvé à gérer mes deux enfants. Après j'ai voulu me lancer dans cette émission, dans laquelle j'ai rencontré une personne en qui je croyais beaucoup et en fait il s'est avéré que c'était une perverse narcissique, à mes yeux. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un qui a des sentiments mais avec qui j'ai l'impression que de donner et ne jamais rien recevoir...", il-poursuivi. Autant d'éléments qui font qu'il n'en peut plus.

Si son vrai nom n'a pas été donné, il pourrait s'agir de Vincent, révélé en 2017. Le sosie d'Emmanuel Macron est éleveur de brebis allaitantes en Occitanie et a deux enfants. En outre, lors de son portrait, il avait avoué qu'il était fan de numérologie. Rappelons qu'après son aventure, il a été en couple avec Marie-Laure, une prétendante venue à l'origine séduire Raphaël.

Qu'importe de qui il s'agit nous lui souhaitons bon courage.