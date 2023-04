L'amour est dans le pré : Un candidat victime d'un terrible incendie, les détails effrayants révélés

C'est un drame auquel l'un des candidats de la saison 17 de L'amour est dans le pré (2022, sur M6) a assisté, le 13 avril 2023. Guillaume l'Auvergnat a en effet été victime d'un terrible incendie dans sa ferme pédagogique. Il a accepté de livrer les détails effrayants de l'événement lors d'une interview.

"Aujourd'hui, nous avons vécu l'enfer des flammes dans notre ferme. Comment ? Pourquoi ? On ne sait pas, mais les experts viendront", a écrit le compagnon de Tom en commentaire d'une photo de son exploitation ravagée par le feu. Une story qui n'a, à coup sûr, pas manqué d'inquiéter sa communauté. Contacté par Télé Loisirs, celui qui a aussi participé à Familles d'agriculteurs (RMC Story) a accepté de revenir sur l'incendie qui s'est déclaré dans sa ferme située dans l'Allier.

"Moi j'étais à la billetterie à ce moment-là et Tom était à la boutique. On était ouverts depuis une demi-heure. C'est lui qui a vu de la fumée derrière un des bâtiments situé de l'autre côté de notre petite route. Sur place, on a fait face à des murs de flammes de plus de cinq mètres ! La priorité ça a été d'évacuer tous les animaux. On a formé une chaîne humaine avec les visiteurs pour guider les animaux (moutons, alpaga, vaches, veaux...) jusqu'au champ situé juste en face", a confié Guillaume dans un premier temps. Le drame s'est déroulé l'après-midi, alors que Tom et lui venaient d'ouvrir les portes de l'exploitation au public. Et une soixantaine de personnes parcouraient déjà les lieux.

Fort heureusement, personne n'a été blessé et le bâtiment où l'incendie a fait rage servait à stocker du matériel et du fourrage. Les animaux, dont le box n'a pas été touché, sont donc tous sains et saufs. "Les pompiers sont arrivés dans les dix minutes qui ont suivi. Nous avons une mare qui sert de réserve incendie et les pompiers ont pu s'en servir pour ralentir le feu. Sans ça, tous nos bâtiments d'élevage auraient pu partir en fumée", a poursuivi Guillaume. Pour l'heure, la cause du drame n'est pas encore connue. Cela "peut être un défaut électrique, un mégot, un moteur qui s'est embrasé". Les tourtereaux sont "vraiment dans l'inconnu".

Une reconstruction difficile

"Il y a de la fumée dans le champ en face car nous y avons mis le foin du bâtiment sinistré qui continue de se consumer. On a encore un panache de fumée au-dessus de la ferme qui devrait donc durer encore trois ou quatre jours", a-t-il précisé. Malgré tout, il a pu ouvrir les portes de sa ferme pédagogique ce vendredi 14 avril. Et samedi, Tom et lui attendent les assurances afin d'évaluer le sinistre.

"C'est un gros chantier qui s'annonce avec le désamiantage de la toiture, le démontage de la structure métallique...", a confié le jeune homme. Malgré cette épreuve, Guillaume souhaite rester positif et garde le moral. Il se dit que ce ne sont que des pertes matérielles. Et il peut compter sur ses amis de L'amour est dans le pré, pour le soutenir. Le couple emblématique Jérôme et Lucile (2020) ainsi qu'Emmanuelle et Yoann (2010) étaient d'ailleurs présents au moment de l'incendie. Il a également reçu un message de la part de Karine Le Marchand ou a vu ses messages privés se multiplier à grande vitesse. De quoi lui réchauffer le coeur.