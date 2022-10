L'amour est dans le pré : Un couple emblématique marié en secret, détails de leur belle union

Qui dit lundi, dit nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2022. L'occasion de découvrir la suite des aventures de Jean ou encore Alain. C'est ensuite un inédit de L'amour vu du pré que les téléspectateurs de M6 ont découvert. L'occasion de prendre des nouvelles de Gégé et Anne-Marie. Et elles étaient bonnes !

C'est lors de la saison 12, en 2017, que les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir les tourtereaux. Tous deux ont eu un véritable coup de foudre devant les caméras. Sans surprise, c'est donc ensemble qu'ils ont terminé l'émission présentée par Karine Le Marchand. Depuis, ils ne se sont plus jamais quittés. Aujourd'hui, Anne-Marie participe activement à la vie à la ferme, un bonheur pour son cher et tendre. "Il y a des fois, il y a des petits coups de gueule. Mais c'est normal. C'est là que je te dis que tu as raison", a plaisanté l'éleveur des vaches et de brebis. Et sa douce de confier qu'ils se complètent et ont trouvé le bon équilibre.

Face à tant de bonheur, le couple a passé un gros cap il y a un an comme l'a dévoilé Gérard. "Il y a plus d'un an, il y a eu un super événement. On s'est mariés un 21 août, c'était super. Il y avait du monde, c'était une très belle journée", a-t-il révélé. Une journée qu'Anne-Marie n'aurait jamais pensé vivre car elle était contre le mariage. "Je ne voulais pas me marier. Je disais que jamais je ne me marierais pas avec un agriculteur et que je n'irais pas dans un village. En fait, j'ai eu tout faux. On a fait ça dans un champ", a précisé l'ancienne prétendante de L'amour est dans le pré. A l'instar de nombreux autres participants, ces deux-là ont donc trouvé l'amour de leur vie grâce au programme.

En mars dernier, c'est un autre couple emblématique qui se disait "oui" devant ses proches. Il s'agit de Virginie de L'amour est dans le pré 2014 et Thomas. Les tourtereaux se sont mariés lors d'une belle cérémonie qui s'est déroulée aux Maldives. Pour l'occasion, nombreux sont les anciens candidats de l'émission de dating de M6 à avoir fait le déplacement.