L'amour est dans le pré : Un couple phare fête un grand événement, grosse émotion

Le week-end du 23 juillet 2022 était rempli d'émotions pour l'un des couples de L'amour est dans le pré. L'ancien agriculteur, révélé en 2008 dans l'émission de dating de M6 et son épouse ont fêté deux grands événements qu'ils ont partagés sur les réseaux sociaux.

Samedi dernier était une grande journée pour Julien et Floriane. Cette dernière a loué une salle pour fêter les 40 ans de son mari mais aussi pour leurs 12 ans de mariage. Pour l'occasion, tous leurs proches étaient conviés, parmi lesquels des candidats de L'amour est dans le pré. Ils ont notamment pu retrouver Nicolas et Ludivine (2013) ou Emmanuelle et Yoann (2015). Et la journée a été chargée pour tout le monde comme en témoignent des publications partagées par l'assistante maternelle.

Sur son fil d'actualité, Floriane a tout d'abord posté une vidéo dans laquelle on peut découvrir la salle dans laquelle ils ont fait la fête. Elle a opté pour une ambiance plage avec quelques transats, une sorte de paillote ou encore des chapeaux de paille. "J'avais emmené ma boîte de mouchoirs et j'ai bien fait ! Première partie ( la déco, le photobooth, la table de juju et notre table)", peut-on lire en légende.