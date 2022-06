Nicolas (L'amour est dans le pré) sans dents depuis un violent accident : Ludivine règle ses comptes

Le quotidien de Nicolas est chamboulé depuis le 22 septembre 2021. Ce jour-là, le candidat de L'amour est dans le pré 2013 a été victime d'un accident du travail. L'éleveur de vaches du Morbihan a "reçu un coup de pied de vache dans la mâchoire" et avait notamment la lèvre qui "tombait en morceaux" et plusieurs dents en moins. Une mésaventure que sa fiancée Ludivine avait racontée sur Instagram. Ce jeudi 30 juin 2022, elle a donné de leurs nouvelles et en a profité pour pousser un coup de gueule.

Nicolas et Ludivine ont eu rendez-vous à la MSA (Mutualité sociale agricole) afin de rencontrer la dentiste conseil. Elle leur a notamment expliqué ce qui serait remboursé par la MSA et a aussi regardé l'état de la bouche de l'agriculteur. "Elle pensait comme tout le monde qu'on pouvait faire des choses dans sa bouche. Et en voyant, elle s'est rendue compte à quel point il n'a plus rien dans sa bouche (...) et qu'il fallait faire des greffes osseuses", a précisé la belle blonde en vidéo. Elle a ensuite expliqué qu'ils allaient devoir refaire des devis et contacter de nouveau l'assistante sociale pour "monter un dossier avec elle et le dentiste conseil pour essayer d'avoir des indemnisations exceptionnelles".

Règlement de comptes

Ludivine a ensuite réglé ses comptes avec la MSA, qui n'a semble-t-il pas apprécié d'anciennes déclarations de la jeune femme. "S'il y a des gens de la MSA qui me regardent, vous pouvez montrer ma vidéo à la dentiste conseil. Je n'ai jamais dénigré la dentiste conseil et l'assistante sociale. Par contre, si vous n'êtes pas contents, je vais vous dire une chose. Si je n'avais pas contacté l'assistante sociale qui a ensuite contacté la dentiste conseil de la MSA, il n'y aurait rien eu. Ca fait dix mois que Nicolas est sans dents. Et ça ne fait que quatre-cinq mois qu'elle a notre dossier grâce à l'assistante sociale", s'est-elle tout d'abord indignée.

Elle a ensuite demandé aux personnes travaillant pour le régime de protection sociale de se mettre à la place des gens, de Nicolas dans ce cas là. "Si vous vous étiez pris un coup de pied de vache, que vous étiez arrivé en sang devant la maison avec une lèvre pendante, des dents dans le palais... Ca saignait de partout. Il avait un côté sang et un côté merde puisqu'il avait glissé sur l'aire d'exercice. Il est resté inconscient quelques minutes quand même. Il y avait du sang partout dans la maison, j'essuyais derrière lui. C'est un gros accident. Et quand vous n'avez pas de réponse, que tout le monde se renvoie la balle entre la MSA et la complémentaire santé... Si je n'avais pas contacté l'assistante sociale, le dossier n'aurait jamais avancé", a poursuivi Ludivine. Et de conclure que son fiancé ne peut pas manger correctement et qu'il a donc parfois des douleurs à l'estomac.