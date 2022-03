Nicolas (L'amour est dans le pré) victime d'un accident : terribles conséquences et gros coup de gueule

Le quotidien d'un ancien candidat de L'amour est dans le pré (M6) est devenu un cauchemar. En début de semaine, Ludivine a évoqué le quotidien difficile de son fiancé Nicolas, l'éleveur de vaches du Morbihan révélé en 2013.

Coup dur pour le charmant brun de 40 ans. Nicolas a été victime d'un accident du travail comme l'a confié la charmante blonde. "Je vais vous faire un retour sur l'accident du travail de Nicolas. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que personne ne veut indemniser les frais de dentiste, sachant qu'ils sont très élevés puisqu'il s'est pris un coup de pied de vache dans la mâchoire avec la lèvre qui pendait. Il a un morceau de lèvre en moins quand même, en plus d'une dent en moins. On sait que ses dents qui restent sont fragilisées. Il a la bouche alvéolée. Ils ont retrouvé des os et des morceaux de racines", a tout d'abord déclaré Ludivine.

En colère, elle a ensuite expliqué que Nicolas commençait à perdre d'autres dents. D'autres conséquences lui gâchent aussi la vie : "Depuis ça, Nicolas a très mal à l'estomac puisqu'il ne peut pas mâcher correctement ses aliments. (...) Il grossit du fait que les aliments ne sont pas digérés. Et il n'a plus le moral. Quand il parle aux gens, il a instinctivement la main devant la bouche. Il ne sourit plus". Ludivine est indignée de voir que pour une indemnisation, les assurances et la MSA (Mutualité sociale agricole) se renvoyaient la balle. On lui a en plus expliqué que son futur mari ferait mieux de prendre un dentier ou d'aller en Bulgarie pour refaire sa dentition. Une situation "inadmissible" et honteuse. "J'ai appelé aussi la juridique. La suite au prochain événement", a-t-elle conclu.