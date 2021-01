Ludivine et Nicolas (L'amour est dans le pré) : Fiançailles, mariage, bébé... ils se confient (EXCLU)

Malgré le contexte actuel, c'est une belle année qui s'annonce pour Nicolas et Ludivine. L'éleveur de vaches du Morbihan révélé en 2013 dans L'amour est dans le pré (M6) a demandé sa chère et tendre en mariage le 25 décembre 2020. Un cadeau de Noël inestimable. Interviewés par Purepeople, les parents d'Abriel, Maël et Ninon se sont confiés sur ce bonheur à venir.

Que devenez-vous depuis le tournage de L'amour est dans le pré ?

Nicolas : J'ai rencontré Ludivine, j'ai trois enfants et j'ai agrandi mon exploitation. Tout se passe bien, on n'a pas trop à se plaindre.

Vous vous êtes rencontrés en 2014, cela a été une évidence entre vous ?

Ludivine : J'avais écrit ma lettre en mai et il m'a répondu un mois plus tard. On s'est tout de suite appelé. Pour le 14 juillet, il est venu au Mans pour me rencontrer. Et on ne s'est pas posé de questions. Je l'ai embrassé tout de suite, il a été perturbé (rires). Il n'arrivait plus à faire ses créneaux, on a rigolé. Ca s'est tout de suite bien passé. Pour les vacances d'été je suis allée chez lui. Tout s'est bien passé et on a décidé tout de suite de faire un enfant. Abriel est arrivé très vite. Au mois de novembre, je suis tombée enceinte et un mois après, je lui ai annoncé ma grossesse.

Racontez-nous comment la demande en mariage a été faite ?

Ludivine : C'était le matin de Noël. J'ai appelé Nicolas parce que les enfants étaient réveillés. Donc il est arrivé de la ferme. Je n'avais rien au pied du sapin mais il est allé me chercher le petit paquet avec la bague et il m'a tout simplement demandé en mariage. C'était vraiment la demande la plus simple possible. Je n'ai pas eu de genou à terre (rires).

Nicolas, votre fiancée était-elle étonnée par votre demande ?

Elle me faisait des appels du pied depuis très longtemps. Je l'ai fait à Noël dernier parce que je sentais que c'était le moment. Elle pensait que j'allais faire ma demande en octobre, pour son anniversaire. Mais j'ai attendu Noël, c'était une belle surprise. Avant de faire ma demande, je me sentais bien, je savais qu'elle allait dire oui.

Avez-vous commencé à préparer votre mariage ?

Nicolas : Ludivine a commencé à le préparer il y a trois ou quatre mois. On sait déjà où on va le faire, à sept kilomètres de chez nous, dans un domaine. On va tout préparer à deux. Mais avec la Covid, on n'a rien réservé.

Ludivine : On veut aller à la mairie et à l'église. J'aimerais bien des chambres d'hôtel pour que nos proches puissent rester. On veut que ce soit magnifique, grandiose. Mais on attend un peu parce qu'on voudrait vraiment réunir tout le monde et avec le contexte actuel, ce n'est pas possible. On pense que le mariage n'aura pas lieu cette année avec tout ce qu'il se passe.

Quelle serait votre robe idéale Ludivine ?

Je ne sais pas trop encore, mais une robe adaptée à ma morphologie. Je veux que ce soit bombé mais pas trop. Je vais faire appel à Paul et Nathalie Cherqui [vu dans l'émission de M6 La Robe de ma vie, NDLR], je sais qu'ils sont très doués pour ça. Je ne les connais pas mais je les suis sur Instagram. Ils répondent toujours aux commentaires.

Comment ont réagi vos proches à l'annonce de vos fiançailles ?

Ludivine : Ma maman a sauté de joie et elle l'a annoncé à toute la famille après. Mon papa était super content aussi. Les enfants étaient ravis, surtout Abriel le grand. Il a cinq ans donc il comprend bien. Je pense que ce sont eux qui apporteront les alliances.

Des candidats de L'amour est dans le pré seront-ils conviés ?

Ludivine : De sûr il y aura Philippe Riché, Jean-Noël et Philippe Cainjo qui sera notre DJ. Ils ont participé à la saison de Nicolas.

Vous avez eu trois enfants rapprochés (Abriel 5 ans, Maël 3 ans, Ninon vingt-deux mois), un quatrième enfant est-il dans vos projets ?

Ludivine : Plus maintenant. Ninon est la petite dernière parce que Nicolas souhaitait vraiment avoir une fille. Et il voulait un dernier enfant avant ses 40 ans. Je crois que plus on a d'enfants, plus l'organisation est fluide. Ca se suit. Si je suis occupée avec un, les deux autres jouent en attendant. Je crois qu'on se pose beaucoup plus de questions avec le premier.

Côté professionnel, travaillez-vous avec Nicolas à la ferme ?

Je travaillais à côté mais ça va s'arrêter. Je vais être salariée à la ferme.

Que peut-on vous souhaiter pour 2021 ?

Que l'agrandissement de la ferme se passe bien. Que l'on réussisse avec Nicolas au travail aussi bien qu'en amour.

