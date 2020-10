Fifi (L'amour est dans le pré) en couple : il présente sa compagne Murielle

Lundi 26 octobre 2020, M6 diffusait un nouvel épisode de L'amour est dans le pré. L'occasion de retrouver Eric, Jérôme ou encore Jean-Claude. Une fois l'émission terminée, les téléspectateurs ont pu découvrir un inédit de L'amour vu du pré, l'occasion de prendre des nouvelles d'anciens participants parmi lesquels Fifi, candidat de la saison 8 en 2013.

On le savait, Philippe Cainjo a retrouvé l'amour dans les bras d'une certaine Murielle il y a deux ans. Pour la première fois, sa chère et tendre est apparue devant les caméras dans le cadre du tournage de L'amour vu du pré. Le couple s'est rendu main dans la main chez l'autre Philippe de la saison pour décrypter le nouvel épisode de L'amour est dans le pré. L'éleveur breton et producteur de cidre est heureux et ne l'a pas caché, un bonheur pour ceux qui ont suivi ses aventures dans le programme de dating présenté par Karine Le Marchand.

C'est auprès de Télé Loisirs que Fifi avait révélé qu'il était amoureux. "Elle est de Nantes et travaille à La Poste", avait précisé l'agriculteur. C'est grâce à L'amour est dans le pré que leur amour est né car Murielle a suivi la saison 8 dans laquelle son actuel compagnon apparaissait. "Quand elle prendra sa retraite, on a le projet qu'elle vienne s'installer dans le Morbihan. Tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça continue avec Murielle. Et que j'aie Florina [sa fille, NDLR] plus souvent avec moi..." Pendant un temps, Philippe a en effet été privé de sa fille du jour au lendemain car son ex Nathalie était partie et avait coupé contact avec lui pendant près d'un an. Depuis, à la suite d'un jugement, il est autorisé à voir Florina deux samedis par mois.