Nicolas (L'amour est dans le pré) dans l'impasse depuis son accident : Ludivine donne de tristes nouvelles

Le 22 septembre dernier, Nicolas a été victime d'un accident du travail. Depuis le candidat de L'amour est dans le pré 2013 et sa fiancée Ludivine se battent pour obtenir de l'aide financière. Et ce n'est pas gagné comme l'a confié la charmante blonde en story Instagram, le 25 avril 2022.

Nombreux sont les internautes à se questionner sur la situation de Nicolas depuis son accident. Rappelons que l'éleveur de vaches du Morbihan a "reçu un coup de pied de vache dans la mâchoire". A la suite de cet incident, l'agriculteur a été "inconscient quelques minutes" et "la lèvre tombait en morceaux". Ludivine a alors mis leurs enfants Abriel (6 ans), Maël (4 ans) et Ninon (3 ans) à l'écart afin qu'ils ne voient pas leur papa dans cet état. Une fois ses beaux-parents contactés, ils se sont rapidement rendus aux urgences. "Nicolas a 7 dents en moins, il y en avait 2 dans le palet. Des fractures, des ecchymoses. La lèvre où il manque un morceau. Aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de gencive, il faut comprendre que nous ne pouvons pas mettre ce que l'on veut comme dents même des céramiques. Il a des racines et des os en moins. Le devis est très élevé, voila les conséquences de l'accident du travail", avait-elle notamment confié.

Une situation qui ne se règle pas

Nicolas et Ludivine ont contacté les assurances et la MSA (Mutualité sociale agricole) dans l'espoir d'obtenir une indemnisation. Mais en mars dernier, ils se renvoyaient la balle. Et la situation n'est malheureusement toujours pas réglée à l'heure actuelle. "Pour l'instant on n'a pas trop de retour de la MSA du dentiste conseil. On attend encore des devis pour un dentier. On a vu l'assistante sociale qui nous a dit que personne ne voulait faire d'efforts. Il aurait fallu que Nicolas, pour que tout soit pris en charge, n'ait plus de tête, plus de bouche, plus rien. Qu'il se fasse vraiment défoncer toute la tronche. Déjà qu'il a un morceau de lèvre en moins et des dents en moins... Mais ça ne doit pas être assez. Sinon il aurait fallu qu'il ait un cancer de la bouche, des dents ou de la langue. C'est ça dans l'agricole, on n'a rien de pris en charge", s'est indignée Ludivine lundi dernier.

Nicolas et elle se sont également rendus à l'hôpital pour voir un stomatologue (spécialité médicale et chirurgicale qui couvre l'étude de la cavité buccale et des tissus attenants). Une solution a donc été envisagée concernant ses dents, mais l'agriculteur la refuse. "Il nous a dit que c'est une greffe osseuse et humaine qu'il fallait faire. Donc à partir de l'os du crâne de Nicolas pour remettre dans les gencives. Puis de nous rediriger vers Nantes. Donc ça veut dire qu'il faut encore faire des consultations et des devis en polyclinique. Mais Nicolas n'a pas du tout envie d'avoir mal, de faire une greffe osseuse qui ne fonctionnera peut-être pas. Ce serait encore des mois et des mois d'attente. L'option de la greffe osseuse on l'élimine", a-t-elle poursuivi.

Le charmant brun préfèrerait aller voir un dentiste pour "faire une barre et fixer des implants dessus". Mais n'ayant aucune aide, ils ne sait pas si cela sera possible. "On nous a demandé de refaire des devis pour un dentier. Sachant qu'il ne supporte pas le dentier provisoire", a conclu Ludivine.