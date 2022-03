L'amour est dans le pré : Une agricultrice vend sa ferme et change de vie ! Elle plaque tout et s'explique...

Toutefois, quelques jours plus tôt, le 12 mars 2022 précisément, Carole a pris la parole en vidéo, toujours sur le réseau social de partage d'images. Cette maman de six enfants indiquait vendre sa ferme ! "Je vends ma propriété. Ma maison, ma ferme, tout ça. C'est un choix, un changement dans ma vie. Je vais changer de région, peut-être pour aller en Dordogne, déclare-t-elle. Toute seule, ce n'est pas facile. Alors j'ai choisi de faire quelque chose d'un peu plus plat pour moi." Et de préciser qu'il s'agit d'une "vie différente" où elle reste "toujours agricultrice mais en miniature" : "Je garde toujours mes saint-bernards, je vais faire le gîte, ma petite roulotte. J'emmène quelques animaux avec moi, beaucoup moins mais j'en amène quand même."