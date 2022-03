L'amour est dans le pré : Franck change de métier et dévoile sa reconversion en photo !

Lors de la seizième saison de L'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Franck, un ancien sous-officier de l'armée de terre devenu sylviculteur et maraîcher. Il semblerait que le candidat a décidé une fois encore de changer de situation professionnelle. En tout cas c'est ce que laisse penser un post publié sur son compte Instagram.

Franck est un poète en quête d'amour et il partage souvent ses émotions avec ses abonnés, lesquels sont d'ailleurs ravis. Samedi 12 mars 2022, il a partagé une photo sur laquelle on le voit poser devant les thermes de Rochefort, accompagnée d'un commentaire qui a surpris puisqu'il dévoile avoir fait un stage dans un domaine bien éloigné de son métier. "Aujourd'hui, avec Virginie et Armand, mes collègues de la formation au titre d'agent thermal, nous avons dit au revoir aux personnes qui nous ont accueillis pour notre stage en entreprise. Nous avons découvert notre futur métier mais également des personnes formidables, dévouées et passionnées. Le plaisir d'offrir un soin avec le sourire nous à été transmis avec une gentillesse et un professionnalisme incroyable. L'encadrement nous à donné la possibilité de nous exprimer et de pouvoir nous former dans d'excellentes conditions. Un super stage où le contact avec les curistes nous à conforté dans notre choix de métier, car une reconversion n'est jamais facile ni évidente. Un tel stage est vraiment un beau cadeau offert par les thermes de Rochefort. De tout coeur, MERCI", a-t-il écrit. Et en hashtag, il n'a pas hésité à utiliser le mot "reconversion".