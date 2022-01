Franck (L'amour est dans le pré) fait une grande annonce qui va changer sa vie : jackpot à la clé !

Parmi les candidats de la seizième saison de L'amour est dans le pré, diffusée en 2021 sur M6, les téléspectateurs ont découvert Franck. L'ancien sous-officier de l'armée de terre devenu sylviculteur et maraîcher est, s'apprête à passer un grand cap dans sa vie professionnelle, et même personnelle. À 46 ans, l'agriculteur décide enfin de lever un peu le pied et fait une grande annonce sur les réseaux sociaux.

Jeudi 13 janvier 2022, Franck se saisit de son compte Instagram. L'ex-compagnon de Cécile y partage avec ses plus de 20 000 fidèles abonnés une photo de sa forêt : un superbe point d'eau avec tout autour des arbres à perte de vue. Un terrain qui pourrait bien faire un heureux prochainement... En effet, le charmant brun qui a perdu sa virginité à l'âge de 40 ans annonce mettre en vente ce terrain qu'il ne parvient plus à entretenir ! "La vie dans la nature est certes passionnante, mais elle use prématurément l'organisme toujours mis à rude épreuve. Il est temps de me reconvertir", avait-t-il déclaré en octobre dernier sur Instagram. Dans la foulée, Franck évoquait auprès de nos confrères du Parisien "des risques d'AVC". "Mon médecin m'a conseillé de lever le pied", avait-il ajouté.