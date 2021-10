Franck (L'amour est dans le pré 2021) sa santé en danger : son médecin l'a mis en garde

Cette année, les téléspectateurs de M6 peuvent suivre les aventures de Franck dans L'amour est dans le pré 2021. Le sylviculteur et maraîcher de 47 ans a ouvert les portes de sa maison à l'équipe de l'émission de dating. Il en a fait de même pour Le Parisien, l'occasion d'en découvrir un peu plus sur le candidat.

Après une courte carrière de sous-officier de l'armée de terre pour faire plaisir à sa famille militaire, l'agriculteur qui réside en Nouvelle-Aquitaine s'est tourné vers sa passion : la nature. Il est devenu sylviculteur et maraicher et aujourd'hui, il possède 53 hectares de forêt et 1 hectare de maraichage. C'est après un burn-out qu'il s'est installé dans la région et depuis, l'homme qui est issu d'une famille de bourgeois travaille sans relâche. Une détermination qui pourrait malheureusement lui causer un souci de santé. "Couper du bois comme je le fais est très physique. À force d'utiliser mes bras, mon coeur s'est trop musclé et prend énormément de place dans ma cage thoracique. Je ne peux pas faire de crise cardiaque, mais il y a des risques d'AVC. Mon médecin m'a conseillé de lever le pied", a confié Franck au Parisien.

C'est donc le bon moment pour lui de trouver l'amour, le vrai. Franck a bien tenté les sites de rencontres, "mais cela n'a rien donné". Souhaitant réellement trouver une femme avec laquelle il pourrait vivre une relation sérieuse, l'agriculteur a pris la décision d'envoyer sa candidature à L'amour est dans le pré. Un programme qu'il suit depuis plusieurs années. Il sait donc bien que de belles histoires peuvent en découler. "C'est une chance inouïe pour moi. J'en ai marre d'être seul, je veux une petite femme pour partager mon quotidien", a-t-il déclaré.

Espérons donc que grâce à l'émission, Franck a connu une issue heureuse. Rappelons qu'à l'issue du speed-dating, il a convié Cécile (43 ans), qui travaille dans un laboratoire d'analyses sensorielles, et Anne-Lise, une professeure de lettres de 40 ans. Et entre les deux, son coeur balançait aux dernières nouvelles.