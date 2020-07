L'amour est dans le pré : Une ex-prétendante star d'un village naturiste

Marie-Paule adore passer du temps au cap d'Agde, station balnéaire réputée pour son ouverture d'esprit. Elle serait d'ailleurs une petite star locale comme le dévoile journal régional le l'Hérault Tribune. Celle qui avait tenté de faire craquer François, candidat de L'amour est dans le pré en 2014 (celui qui était fan de Johnny Hallyday et qui a eu un enfant avec Marie-Line, avant qu'ils ne se séparent), a même eu le droit à un article sur elle.

Cette ancienne prétendante qui est coach en relooking loge régulièrement au village naturiste du cap d'Agde avec son célèbre chien Dior. Interviewée par le journal, elle a fait la promotion de ce lieu, expliquant pourquoi elle était devenue une habituée. "Le village est naturiste le jour et libertin la nuit, mais tout cela se fait dans le respect. Ici, les femmes peuvent se promener seule habillée sexy, sans jamais se faire agresser. J'adore cet endroit où les gens sont libres de s'amuser... Que vous soyez gros, minces, jeunes, âgés, gays, lesbiens (sic), tout le monde se côtoie dans la bonne humeur. Je pourrais vous en parler des heures. C'est mon petit paradis à moi", déclare-t-elle.

Et Marie-Paule aime jouer avec son image (et son corps) comme on a pu s'en rendre compte à de nombreuses reprises. Comment oublier la façon dont cette Marseillaise fort peu pudique avait soutenu les Bleus en 2016 lors du Championnat d'Europe de football ? Pour ceux qui ont la mémoire courte, elle avait pris la pose topless. On l'a aussi vue poser en lingerie. Toujours en 2016, pour les fêtes de fin d'année, elle avait posté sur YouTube une vidéo d'elle toujours aussi dénudée. Une sorte de cadeau à ses abonnés. Et à ceux qui avaient été choqués, elle avait répondu : "Je ne sais pas si vous allez à la plage ou si vous voyez des nanas qui bronzent en monokini, mais n'y allez pas, car certains d'entre vous vont avoir une attaque. Si ça vous choque, c'est que vous devez être vraiment coincé. Tant pis pour vous." Bien dans son corps, elle se rend dans des lieux de repos qui lui permettent de vivre comme elle l'entend.

Marie-Paule est aussi très excentrique (et aime faire parler d'elle). En mars dernier, en pleine crise du Covid-19, elle avait offert ses services au milieu hospitalier tout en précisant n'avoir aucune compétence. Pas sûr qu'elle ait obtenu des réponses...