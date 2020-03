Marie Paule (L'amour est dans le pré) : Sa proposition insolite aux médecins

D'ordinaire, Marie-Paule, prétendante de L'amour est dans le pré en 2014, se plaît à partager des photos sexy d'elle sur les réseaux sociaux ou des photos de son chien Dior. Mais ces dernières semaines, le ton de ses publications a changé, pas étonnant vu le contexte actuel.

Comme tous les Français, l'ancienne prétendante de François évoque le coronavirus qui se propage de plus à travers le monde. Elle a notamment invité ses compatriotes à rester chez eux, comme l'a demandé Emmanuel Macron lundi 16 mars 2020. Marie-Paule a également remercié à plusieurs reprises le personnel médical qui est actuellement sous l'eau. Et elle leur a passé un message... plutôt étonnant.

"Vu cette crise sanitaire... J'offre mes services à tous les hôpitaux et centres de santé qui en auraient besoin. Je n'ai pas de connaissances en médecine, mais si je peux aider en quoi que ce soit les victimes du Covid-19 et en finir au plus vite avec cette épidémie...", a-t-elle écrit le 17 mars sur Twitter. Dans la mesure où elle n'a aucune qualification en médecine, on peut imaginer qu'elle n'obtiendra sans doute pas de réponse, mais son initiative peut tout de même être saluée.