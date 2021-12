L'amour est dans le pré : Une liaison entre une prétendante et un caméraman ? La chaîne réagit

Si L'amour est dans le pré 2021 est terminée en France et que de nombreux agriculteurs ont trouvé l'amour grâce à l'émission, le programme continue à battre son plein en Belgique. Et une polémique a vu le jour concernant une prétendante.

Chaque dimanche, les téléspectateurs de RTL-TVI ont le plaisir de découvrir un nouvel épisode de L'amour est dans le pré. Et l'un des candidats a conquis le coeur du public : Björn. "Romantique et sensible, Bjorn est un doux rêveur qui aime la vie au grand air. C'est dans la ferme familiale, une exploitation laitière de plus de 200 vaches, que vit et travaille Bjorn. Un univers dans lequel il s'épanouit au quotidien. Très proche de sa famille, cet agriculteur de 32 ans recherche celle avec qui il pourra fonder la sienne", dit son portrait. Une personnalité qui a notamment séduit une certaine Lisa.

Après le speed-dating, la jeune femme pour laquelle l'agriculteur avait eu un coup de foudre est allée sur l'exploitation de Björn, tout comme une certaine Madison. Et tout se passait bien... jusqu'à ce que le jeune homme ne soit trop entreprenant. Alors que la prétendante souhaitait prendre son temps, il lui a volé un baiser, précipitant ainsi son départ et celle de sa rivale qui a compris qu'elle n'avait aucune chance par la même occasion. Une immense déception pour Björn qui a eu bien du mal à retenir ses larmes.

Mais si le départ de Lisa n'avait rien à voir avec ce fameux baiser ? Selon les rumeurs, elle aurait succombé au charme d'un caméraman de L'amour est dans le pré. Des accusations qui ont rapidement fait réagir la chaîne RTL-TVI. Elle a en effet tenu à démentir formellement cette histoire en précisant notamment qu'en raison des conditions météorologiques très compliquées pendant le tournage, un rapprochement entre les candidats et les équipes était quasiment impossible.

Björn n'a pour l'heure pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Mais selon l'un de ses proches qui s'est confié à Sudinfo.be, il n'y croirait pas une seconde. "Il est triste car il sait que tout cela n'est pas vrai. Björn est un peu secoué par ces fausses rumeurs car il respecte beaucoup Lisa", peut-on lire. La suite, au prochain épisode !

Ce n'est en tout cas pas la première fois que la version Belge fait parler. L'an dernier par exemple, un prétendant avait avoué un meurtre en plein speed-dating. La même année, deux agriculteurs avaient été exclus pour tricherie. Et cette saison, le participant Nicolas a vu repartir ses deux prétendants ensemble.